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Болгарія змінила умови для біженців – що це означає для українців

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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24 квітня, 16:06
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Вимушені переселенці з України в Болгарії чекають на деякі зміни в правилах проживання
Для біженців посилили правила у Болгарії
Для біженців посилили правила у Болгарії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які рятуються від війни у країнах Євросоюзу, отримують за кордоном певні пільги та права. Нещодавно Польща дозволила нашим співвітчизникам не обмінювати посвідчення водія у країні до кінця 2022 року. А тепер нові правила для українців з'явились у Болгарії.

Про це сказано в рішенні Ради Міністрів Болгарії.

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Так, з червня 2022 року українські біженці, які не мають грошей, щоб сплатити номер у готелі, які не змогли знайти роботу, житимуть у державних, муніципальних закладах, швидше за все, в гуртожитках та на базах. Багатьом нашим співгромадям доведеться шукати житло самостійно.

Болгарська влада перевіряє муніципальні та державні бази, кинуті будівлі для розміщення там біженців з України. На сьогоднішній день вже знайдено та забезпечено для розміщення біженців 15 тис. місць.

Зазначимо, що до червня українські біженці в Болгарії можуть безкоштовно жити у місцевих трьох та чотирьох зіркових готелях із триразовим харчуванням. За попередніми оцінками, у Болгарії знаходяться близько 84 тисяч громадян України.

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Виплати переселенцям скоротять

Раніше стало відомо, що українська влада відмовить у виплаті фінансової допомоги через війну деяким українцям. Йдеться про тих вимушених переселенців, які вже повернулися до України після виїзду за кордон.

"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. Так ось таким людям виплати припинятимуться з травня", – розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Також ми писали, в яких країнах змінилися правила для біженців, і які ціни на житло встановили поляки у районах, розташованих поблизу кордонів із Україною.

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