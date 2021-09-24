"Північний потік – 2" не запустять? У Німеччині пригрозили зупинкою газопроводу

Лашет переконаний, що Україна не повинна постраждати при запуску газопроводу / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат у канцлери Німеччини і лідер партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет заявив, що газопровід "Північний потік – 2" необхідно ввести в експлуатацію. У той же час при цьому повинні враховуватися інтереси України.

Про це він заявив у ході останніх передвиборчих дебатів, передає DW.

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Лашет заявив, що Німеччині потрібен газопровід, адже для країни це економічний проєкт. Крім того, якщо Німеччина зупинить інші види енергії, то їй знадобиться газ.

"Але для мене важливо те, щоб уряд дотримувався визначеної раніше позиції, а саме, що Україна як транзитна країна в результаті не постраждає. Якщо Росія порушить цю угоду, угода буде негайно зупинена", – додав він.

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Польща братиме участь в сертифікації "Північного потоку – 2"

Польська газова держкомпанія PGNiG братиме участь в процедурі сертифікації оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream 2 AG як незалежний газотранспортний оператор.

Польська сторона доводитиме, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою й суттю вимогам до оператора трубопроводу.

У Польщі також говорять, що введення трубопроводу в експлуатацію до отримання остаточного рішення про сертифікацію буде порушенням законодавства Німеччини і ЄС.

Нагадаємо, що будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2" було завершено 10 вересня 2021 року. Росія неодноразово заявляла, що газопровід повинні запустити вже цього року, але дата початку роботи постійно відкладалася.

Представник Єврокомісії Вівіан Лунела заявила, що схвалити сертифікацію "Північного потоку – 2" можуть протягом двох місяців, а потім процедуру продовжити.