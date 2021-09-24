"Северный поток – 2" не запустят? В Германии пригрозили остановкой газопровода

Лашет убежден, что Украина не должна пострадать при запуске газопровода / Фото: Коллаж: Сегодня

Кандидат в канцлеры Германии и лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет заявил, что газопровод "Северный поток-2" необходимо ввести в эксплуатацию. В то же время, при этом должны учитываться интересы Украины.

Об этом он заявил в ходе последних предвыборных дебатов, передает DW.

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Лашет заявил, что Германии нужен газопровод, ведь для страны это экономический проект. Кроме того, если Германия остановит другие виды энергии, то ей понадобится газ.

"Но для меня важно то, чтобы правительство придерживалось определенной ранее позиции, а именно, что Украина как транзитная страна в результате не пострадает. Если Россия нарушит это соглашение, сделка будет немедленно остановлена", - добавил он.

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Польша будет участвовать в сертификации "Северного потока – 2"

Польская газовая госкомпания PGNiG будет участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора.

Польская сторона будет доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода.

В Польше также говорят, что ввод трубопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС.

Напомним, что строительство российского газопровода "Северный поток – 2" было завершено 10 сентября 2021 года. Россия неоднократно заявляла, что газопровод должны запустить уже в этом году, но дата начала работы постоянно откладывалась.

Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявила, что одобрить сертификацию "Северного потока – 2" могут в течение двух месяцев, а затем процедуру продлить.