Рекордний урожай в Україні і позов Коломойському від ПриватБанку – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні прогнозують рекордний урожай в цьому році, а ПриватБанк приготував позов проти Коломойського. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Pixabay

"Північний потік – 2" добудують за день до святкування Україною незалежності, ПриватБанк має намір вручити позов Ігорю Коломойському, поставки автогазу в Україні досягли рекордних показників, в Кабміні анонсували рекордний урожай, а в Києві викрили велику фінансову піраміду.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини середи, 18 серпня.

"Північний потік – 2" добудують до Дня Незалежності України

Російський газопровід в обхід України добудують 23 серпня (Напередодні Дня Незалежності України). Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише Deutsche Welle.

Подробиці завершення будівництва не наводяться. Зазначено лише, що Росія буде поставляти газ до Німеччини, Нідерландів і Північної Італії. Лавров заявив, що всі спроби країн ЄС зірвати запуск "Північного потоку – 2" "приречені на провал".

Лавров чекає швидкої готовності "Північного потоку – 2" / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

ПриватБанк вирішив вручити Коломойському позов

Бізнесмену, колишньому голові Дніпропетровської ОДА Ігорю Коломойському ПриватБанк має намір вручити позов. Про це повідомляє прес-служба банку.

Відповідну заяву про вручення ізраїльського позову в Україні ПриватБанк публікує в газеті "Голос України". Також позов хочуть вручити і іншим колишнім співвласникам банку – Геннадію Боголюбову й В'ячеславу Карташову через шахрайські дії, незаконне привласнення і відмивання коштів.

ПриватБанк хоче вручити ізраїльський позов в Україні Ігорю Коломойському. Колаж: "Сьогодні"

Імпорт автогазу в Україні вийшов на рекорд

Поставки імпортного скрапленого газу в Україну досягли рекордних показників, збільшившись за 15 днів серпня на 16,9% (у порівнянні з попереднім періодом). Це рекордний за півмісяця показник в 2021 році.

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Як пише enkorr, поставки імпортного скрапленого газу (ЗВГ) в Україні в першій половині серпня склали 71 тис. т. Головні постачальники автогазу – російські "Роснефть" і "Лукойл". Імпорт автогазу з РФ в Україну виріс на 48% до 32,5 тис. т.

Поставки імпортного скрапленого газу в Україну збільшилися. Колаж: "Сьогодні"

Шмигаль пообіцяв рекордний урожай

Урожай зернових в Україні в 2021 році може стати рекордним. Уже до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року.

Зараз рекорд утримує урожай 2019 року, коли аграрії зібрали 75,08 млн т. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 серпня.

Шмигаль чекає гарного врожаю / Фото: Кабинет министров Украины, REUTERS/Pascal Rossignol

Викриття великої фінансової піраміди

У Києві заблокували фінансову піраміду, організатори якої пропонували людям отримувати дохід від торгівлі валютами, але потім зникали з грошима. Як повідомили в департаменті кіберполіції, шахраї завдали потерпілим збитків на суму 2 млн грн.

Інвестиційну онлайн-платформу створили троє жителів Харкова і Сум. Шахраї пропонували жертвам отримувати дохід від торгівлі валютами, потім кошти інвестори перераховували на рахунки організаторів, а

після отримання зловмисники "зникали" разом з грошима.