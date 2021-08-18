Рекордный урожай в Украине и иск Коломойскому от ПриватБанка – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Украину ждет рекордный урожай в этом году, а ПриватБанк приготовил иск против Коломойского. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Pixabay

"Северный поток – 2" достроят за день до празднования Украиной независимости, ПриватБанк намерен вручить иск Игорю Коломойскому, поставки автогаза в Украину достигли рекордных показателей, в Кабмине анонсировали рекордный урожай, а в Киеве разоблачили крупную финансовую пирамиду.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости среды, 18 августа.

"Северный поток – 2" достроят ко Дню Независимости Украины

Российский газопровод в обход Украины достроят 23 августа (накануне Дня Независимости Украины). Об этом завил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Deutsche Welle.

Подробности завершения строительства не приводятся. Указано лишь, что Россия будет поставлять газ в Германию, Нидерланды и Северную Италию. Лавров заявил, что все попытки стран ЕС сорвать запуск "Северного потока – 2" "обречены на провал".

Лавров ждет скорой готовности "Северного потока – 2" / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

ПриватБанк решил вручить Коломойскому иск

Бизнесмену, бывшему главе Днепропетровской ОГА Игорю Коломойскому ПриватБанк намерен вручить иск. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соответствующее заявление о вручении израильского иска в Украине ПриватБанк публикует в газете "Голос Украины". Также иск хотят вручить и другим бывшим совладельцам банка – Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову из-за мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств.

ПриватБанк хочет вручить израильский иск в Украине Игорю Коломойскому. Коллаж: "Сегодня"

Импорт автогаза в Украину вышел на рекорд

Поставки импортного сжиженного газа в Украину достигли рекордных показателей, увеличившись за 15 дней августа на 16,9% (по сравнению с предыдущим периодом). Это рекордный за полмесяца показатель в 2021 году.

Реклама

Как пишет enkorr, поставки импортного сжиженного газа (СУГ) в Украину в первой половине августа составили 71 тыс. т. Главные поставщики автогаза – российские "Роснефть" и "Лукойл". Импорт автогаза из РФ в Украину вырос на 48% до 32,5 тыс. т.

Поставки импортного сжиженного газа в Украину увеличились. Коллаж: "Сегодня"

Шмыгаль пообещал рекордный урожай

Урожай зерновых в Украине в 2021 году может стать рекордным. Уже к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года.

Сейчас рекорд удерживает урожай 2019 года, когда аграрии собрали 75,08 млн тонн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 18 августа.

Шмыгаль ждет хорошего урожая / Фото: Кабинет министров Украины, REUTERS/Pascal Rossignol

Разоблачение крупной финансовой пирамиды

В Киеве заблокировали финансовую пирамиду, организаторы которой предлагали людям получать доход от торговли валютами, но потом исчезали с деньгами. Как сообщили в департаменте киберполиции, мошенники нанесли потерпевшим ущерб на сумму 2 млн грн.

Инвестиционную онлайн-платформу создали трое жителей Харькова и Сум. Мошенники предлагали жертвам получать доход от торговли валютами, затем средства инвесторы перечисляли на счета организаторов, а

после получения злоумышленники "исчезали" вместе с деньгами.