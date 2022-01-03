Розвиватимуться кілька галузей: де українцям шукати роботу у 2022 році

Що буде з ринком праці найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні
Український ринок праці має пожвавитися у 2022 році, після "турбулентного" 2021 року.
Про це заявила експерт з працевлаштування Валентина Бардадим у ефірі каналу "Україна 24".
На думку експерта, 2021 рік трохи зрівняв проблеми, які відчув ринок праці у 2020 році, коли було мало вакансій і багато шукачів.
"У 2022 році можемо сподіватися, що будуть більше зарплати і більше вакансій, бізнеси будуть розширюватися", – зазначила Валентина Бардадим.
Крім IT сфери у 2022 році в україні будуть популярними агробізнес і виробництво, зазначила експерт і наголосила, що саме у цих галузях можна активно розвиватись і шукати роботу.
Що зміниться для ФОП в Україні
З 1 січня 2022 року українських фізичних осіб підприємців 2 – 4 групи зобов'язали використовувати РРО, тобто реєстратори розрахункових операцій.
Згідно з постановою Кабміну, реєстратори ФОП зазначених груп можуть не встановлювати, якщо це:
- магазини у селах та селищах міського типу;
- суб’єкти господарської діяльності, які не продають підакцизну продукцію;
- а також ті, хто одночасно не продають свої товари через інтернет.
"Сьогодні" також створили для вас декілька економічних прогнозів на 2022 рік та розповіли про важливі нововведення:
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