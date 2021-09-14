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Розірвали договір без пояснення причини? Клієнтка поскаржилася на ПриватБанк

Юлія Ляхова
14 вересня, 08:20
Незважаючи на те, що ніяких боргових зобов'язань перед банком у неї не було, ПриватБанк вирішив розірвати з нею договір

Клієнт Приватбанку поскаржився на фінустанову. Колаж: "Сьогодні"

Клієнтка державного ПриватБанку поскаржилася, що з нею розірвали договір без пояснення причини.

Про це вона розповіла на сайті "Мінфін".

"Я є клієнтом ПриватБанку вже близько п'яти років. Вважала його одним з кращих, і ось залишилася дуже обурена. У неділю у мене банкомат забрав карту, причому як виявилося моя була третя за рахунком, на дисплеї не показувало, що банкомат не робочий", – написала клієнтка банку.

Коли вона прийшла до відділення для переоформлення нової карти, їй не змогли її видати.

"Вони ж зв'язали мене з гарячою лінією, де мені сказали, що "банк розірвав зі мною договір, без пояснення причини". Ніяких боргових зобов'язань перед банком у мене не було. Дуже прикро з цього приводу", – додала клієнтка.

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ПриватБанк поки ніяк не коментує цю ситуацію, як відповіли дівчині, зараз з'ясовуються всі деталі події.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли він був за кордоном.

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