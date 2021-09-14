Розірвали договір без пояснення причини? Клієнтка поскаржилася на ПриватБанк

Клієнт Приватбанку поскаржився на фінустанову. Колаж: "Сьогодні"

Клієнтка державного ПриватБанку поскаржилася, що з нею розірвали договір без пояснення причини.

Про це вона розповіла на сайті "Мінфін".

"Я є клієнтом ПриватБанку вже близько п'яти років. Вважала його одним з кращих, і ось залишилася дуже обурена. У неділю у мене банкомат забрав карту, причому як виявилося моя була третя за рахунком, на дисплеї не показувало, що банкомат не робочий", – написала клієнтка банку.

Коли вона прийшла до відділення для переоформлення нової карти, їй не змогли її видати.

"Вони ж зв'язали мене з гарячою лінією, де мені сказали, що "банк розірвав зі мною договір, без пояснення причини". Ніяких боргових зобов'язань перед банком у мене не було. Дуже прикро з цього приводу", – додала клієнтка.

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ПриватБанк поки ніяк не коментує цю ситуацію, як відповіли дівчині, зараз з'ясовуються всі деталі події.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

ПриватБанк очолив рейтинг банків по портфелю гривневих кредитів фізособам за січень – червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.

За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму 124 млн грн. Це в 3,4 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли він був за кордоном.