Расторгли договор без объяснения причины? Клиентка пожаловалась на "ПриватБанк"

Клиент ПриватБанка пожаловался на финучреждение. Коллаж: "Сегодня"

Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась, что с ней был расторгнут договор без объяснения причины.

Об этом она рассказала на сайте "Минфин".

"Являюсь клиентом ПриватБанка уже порядка пяти лет. Считала его одним из лучших, и вот осталась очень возмущена. В воскресенье у меня банкомат забрал карту, причем как оказалось моя была третья по счету, на экране не показывало, что банкомат не рабочий", – написала клиентка банка.

Когда она пришла в отделение для переоформления новой карты, ей не смогли ее выдать.

"Они же связали меня с горячей линией, где мне сказали, что "банк расторгнул со мной договор, без объяснения причины". Никаких долговых обязательств перед банком у меня не было. Очень обидно по этому поводу", – добавила клиентка.

Реклама

ПриватБанк пока никак не комментирует эту ситуацию, как ответили девушке, сейчас выясняются все детали произошедшего.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь – июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карте одного из клиентов банка, когда он был за границей.