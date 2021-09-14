Расторгли договор без объяснения причины? Клиентка пожаловалась на "ПриватБанк"

Клиент ПриватБанка пожаловался на финучреждение. Коллаж: "Сегодня"
Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась, что с ней был расторгнут договор без объяснения причины.
Об этом она рассказала на сайте "Минфин".
"Являюсь клиентом ПриватБанка уже порядка пяти лет. Считала его одним из лучших, и вот осталась очень возмущена. В воскресенье у меня банкомат забрал карту, причем как оказалось моя была третья по счету, на экране не показывало, что банкомат не рабочий", – написала клиентка банка.
Когда она пришла в отделение для переоформления новой карты, ей не смогли ее выдать.
"Они же связали меня с горячей линией, где мне сказали, что "банк расторгнул со мной договор, без объяснения причины". Никаких долговых обязательств перед банком у меня не было. Очень обидно по этому поводу", – добавила клиентка.
ПриватБанк пока никак не комментирует эту ситуацию, как ответили девушке, сейчас выясняются все детали произошедшего.
ПриватБанк не сдает лидирующие позиции
- ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь – июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.
- За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.
- По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.
Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.
Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карте одного из клиентов банка, когда он был за границей.