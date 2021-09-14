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Расторгли договор без объяснения причины? Клиентка пожаловалась на "ПриватБанк"

Юлия Ляхова
14 сентября, 08:20
Несмотря на то, что никаких долговых обязательств перед банком у нее не было, ПриватБанк решил расторгнуть с ней договор

Клиент ПриватБанка пожаловался на финучреждение. Коллаж: "Сегодня"

Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась, что с ней был расторгнут договор без объяснения причины.

Об этом она рассказала на сайте "Минфин".

"Являюсь клиентом ПриватБанка уже порядка пяти лет. Считала его одним из лучших, и вот осталась очень возмущена. В воскресенье у меня банкомат забрал карту, причем как оказалось моя была третья по счету, на экране не показывало, что банкомат не рабочий", – написала клиентка банка.

Когда она пришла в отделение для переоформления новой карты, ей не смогли ее выдать.

"Они же связали меня с горячей линией, где мне сказали, что "банк расторгнул со мной договор, без объяснения причины". Никаких долговых обязательств перед банком у меня не было. Очень обидно по этому поводу", – добавила клиентка.

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ПриватБанк пока никак не комментирует эту ситуацию, как ответили девушке, сейчас выясняются все детали произошедшего.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карте одного из клиентов банка, когда он был за границей.

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