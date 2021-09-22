Розгляд проєкту держбюджету-2022 і нові правила працевлаштування в Україні – головне про гроші СЬОГОДНІ

НБУ вирішив випробувати запуск е-гривні, а в Україні збираються дозволити індивідуальні трудові договори / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, водночас в Україні збираються дозволити індивідуальні трудові договори, які можуть укладатися на строк до п'яти років.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини вівторка, 21 вересня.

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Проєкт держбюджету-2022

Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який у вівторок, 21 вересня, представив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Вперше з 2017 року ми плануємо збільшити стипендії студентам і надати рівні можливості для кожної дитини отримати якісну освіту. Також продовжиться масштабна цифровізація", – зазначив Сергій Марченко під час виступу в парламенті.

Ключові пріоритети держбюджету:

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забезпечення якісного рівня медицини і освіти;

створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;

підтримка ветеранів;

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток інфраструктури;

цифровізація.

Індивідуальні трудові договори

В Україні збираються дозволити індивідуальні трудові договори, які можуть укладатися на строк до п'яти років. Також можна буде встановлювати права і обов'язки співробітника і можливі причини для його звільнення.

Проєкт закону:

вводить в Кодекс законів про працю статтю, згідно з якою індивідуальні трудові договори можуть укладатися на строк до п'яти років;

дозволяє встановлювати в індивідуальному трудовому договорі права та обов'язки співробітника, а також можливі причини для його звільнення, навіть якщо таких норм немає в трудовому законодавстві;

дозволяє прописувати в такому договорі нестандартний графік роботи, умови позаурочної роботи;

скасовуються обов'язкові графіки відпусток – це теж залишається на розсуд роботодавця;

вводиться пряма матеріальна відповідальність за шкоду майну роботодавця. Якщо компанія зазнала збитків через порушення співробітника, то вона має право компенсувати втрати за рахунок працівника.

Запуск е-гривні

Національний банк України і Міністерство цифровий трансформації хочуть в якості пілотного проєкту в 2021 році виплатити заробітну плату чиновникам в е-гривні.

НБУ досліджує тематику цифрових валют центральних банків з 2016 року. Е-гривня підкріплена паперовими грошима (1:1 зі звичайною гривнею), і її повністю контролює регулятор.

Це електронна форма національної валюти, яка дає можливість знизити вартість безготівкових операцій шляхом відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

Ціни на продукти

За місяць на 7% знизилися ціни на картоплю, на 25% – на моркву, а на буряк – на 24%.

ячмінні крупи – на 1%;

горохова крупа – на 3%;

кукурудзяна крупа – на 1%.

цукор – на 3%.

"Щодо більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням", – зазначили в міністерстві.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко розповів, що в липні ціни зросли на 10,2% в річному вимірі, а в серпні інфляція продовжила прискорюватися, хоча в останні місяці базова інфляція стабілізувалася.

За прогнозами НБУ, інфляція почне сповільнюватися в кінці 2021-го до рівня нижче 10%, а до цільових 5% поступово повернеться в 2022 році.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.