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В Україні запускають е-гривню – випробують її на зарплатах чиновників

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
21 вересня, 14:55
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Повноцінний запуск е-гривні очікується не раніше кінця 2022 року
НБУ вирішив випробувати запуск е-гривні
НБУ вирішив випробувати запуск е-гривні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України і Міністерство цифровий трансформації хочуть в якості пілотного проєкту в 2021 році виплатити заробітну плату чиновникам в е-гривні.

Повідомив директор департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук, передає "Інтерфакс-Україна".

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Він заявив, що є чітке бажання в якості пілотного проєкту вже цього року виплатити зарплати працівникам Мінцифри в е-гривні.

"Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проєкт. Фактично є обмежена можливість використання цього інструменту, але з технологічної точки зору ми його цього року пропілотуємо", – сказав він.

НБУ досліджує тематику цифрових валют центральних банків з 2016 року. Е-гривня підкріплена паперовими грошима (1:1 зі звичайною гривнею), і її повністю контролює регулятор.

Що таке е-гривня

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Це електронна форма національної валюти, яка дає можливість знизити вартість безготівкових операцій шляхом відмови від еквайрингової комісії під час здійснення платежу.

Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам роздрібних платежів:

  • готівковим;
  • платіжним дорученням;
  • платіжним карткам та електронним грошам.

Нове покоління системи електронних платежів

Національний банк створив державну систему електронних платежів – СЕП. З 20 серпня 2022 року запрацює нове покоління системи електронних платежів (СЕП) НБУ на базі міжнародного стандарту обміну електронними повідомленнями між організаціями у сфері фінансів (ISO 20022).

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Терміни переходу на нове покоління СЕП визначені в постанові № 93 "Про введення міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України".

Нагадаємо, раніше у Національного банку з'явилася нова стратегія.

Також Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, згідно з новим законом, що набув чинності у липні.

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