В Україні запускають е-гривню – випробують її на зарплатах чиновників

Національний банк України і Міністерство цифровий трансформації хочуть в якості пілотного проєкту в 2021 році виплатити заробітну плату чиновникам в е-гривні.
Повідомив директор департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук, передає "Інтерфакс-Україна".
Він заявив, що є чітке бажання в якості пілотного проєкту вже цього року виплатити зарплати працівникам Мінцифри в е-гривні.
"Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проєкт. Фактично є обмежена можливість використання цього інструменту, але з технологічної точки зору ми його цього року пропілотуємо", – сказав він.
НБУ досліджує тематику цифрових валют центральних банків з 2016 року. Е-гривня підкріплена паперовими грошима (1:1 зі звичайною гривнею), і її повністю контролює регулятор.
Що таке е-гривня
Це електронна форма національної валюти, яка дає можливість знизити вартість безготівкових операцій шляхом відмови від еквайрингової комісії під час здійснення платежу.
Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам роздрібних платежів:
- готівковим;
- платіжним дорученням;
- платіжним карткам та електронним грошам.
Нове покоління системи електронних платежів
Національний банк створив державну систему електронних платежів – СЕП. З 20 серпня 2022 року запрацює нове покоління системи електронних платежів (СЕП) НБУ на базі міжнародного стандарту обміну електронними повідомленнями між організаціями у сфері фінансів (ISO 20022).
Терміни переходу на нове покоління СЕП визначені в постанові № 93 "Про введення міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України".
Нагадаємо, раніше у Національного банку з'явилася нова стратегія.
Також Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, згідно з новим законом, що набув чинності у липні.