В Україні змінять правила працевлаштування: Рада підтримала законопроєкт

Документ покликаний врегулювати порядок укладання трудових договорів і питання випробувального терміну

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про трудові відносини / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні збираються дозволити індивідуальні трудові договори , які можуть укладатися на строк до 5 років. За допомогою таких договорів також можна буде встановлювати права та обов'язки співробітника і можливі причини для його звільнення.

Про це йдеться в законопроєкті № 5388 , який схвалили в першому читанні у Верховній Раді.

Реклама

Пропонується також передбачити, що випробувальний строк не встановлюється при укладенні трудового договору:

з особою молодше 18 років;

з вагітною жінкою;

терміном до 12 місяців;

з особою з інвалідністю, спрямованою на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи;

в інших випадках, передбачених законом.

244 депутати проголосували за прийняття документа в першому читанні. З них – 214 депутатів від "Слуги народу", 13 – від "Голосу", 11 – від "Довіри", 4 – позафракційні.

"Прийняття проєкту акту знизить рівень бюрократизації трудових відносин, зменшить навантаження на бізнес і сприятиме легалізації праці найманих працівників" , – йдеться в пояснювальній записці.

Проєкт закону:

Реклама вводить в Кодекс законів про працю статтю, згідно з якою індивідуальні трудові договори можуть укладатися на строк до 5 років;

дозволяє встановлювати в індивідуальному трудовому договорі права та обов'язки співробітника, а також можливі причини для його звільнення, навіть якщо таких норм немає в трудовому законодавстві;

дозволяє прописувати в такому договорі нестандартний графік роботи, умови позаурочної роботи;

Реклама скасовуються обов'язкові графіки відпусток – це теж залишається на розсуд роботодавця;

Також вводиться пряма матеріальна відповідальність за шкоду майну роботодавця. Якщо компанія зазнала збитків через порушення з боку співробітника, то вона має право компенсувати втрати за рахунок працівника.

Безробіття в Україні

В серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тис. безробітних . В аналогічний період 2020 го в країні було на 179 тис. непрацевлаштованих більше. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу.

У Міністерстві економіки анонсують "додаткові урядові заходи" для створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

У Нацбанку прогнозують підвищення до кінця 2021 року.

У червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14 313 грн після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію з червнем 2020 року) – на 23,6%.