Рассмотрение проекта госбюджета-2022 и новые правила трудоустройства в Украине – главное о деньгах СЕГОДНЯ

НБУ решил испытать запуск е-гривни, а в Украине собираются разрешить индивидуальные трудовые договоры / Фото: Коллаж: Сегодня
Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, в то же время в Украине собираются разрешить индивидуальные трудовые договоры, которые могут заключаться на срок до пяти лет.
Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости вторника, 21 сентября.
Проект госбюджета-2022
Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который во вторник, 21 сентября, представил министр финансов Украины Сергей Марченко.
"Впервые с 2017 года мы планируем увеличить стипендии студентам и предоставить равные возможности для каждого ребенка получить качественное образование. Также продолжится масштабная цифровизация", – отметил Сергей Марченко во время выступления в парламенте.
Ключевые приоритеты госбюджета:
- обеспечение качественного уровня медицины и образования;
- создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;
- поддержка ветеранов;
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие инфраструктуры;
- цифровизация.
Индивидуальные трудовые договоры
В Украине собираются разрешить индивидуальные трудовые договоры, которые могут заключаться на срок до пяти лет. С их помощью также можно будет устанавливать права и обязанности сотрудника и возможные причины для его увольнения.
Проект закона:
вводит в Кодекс законов о труде статью, согласно которой индивидуальные трудовые договоры могут заключаться на срок до пяти лет;
разрешает устанавливать в индивидуальном трудовом договоре права и обязанности сотрудника, а также возможные причины для его увольнения, даже если таких норм нет в трудовом законодательстве;
разрешает прописывать в таком договоре нестандартный график работы, условия внеурочной работы;
отменяются обязательные графики отпусков – это тоже остается на усмотрение работодателя;
вводится прямая материальная ответственность за вред имуществу работодателя. Если компания понесла убыток из-за нарушений сотрудника, то она имеет право компенсировать потери за счет работника.
Запуск е-гривни
Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации хотят в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату чиновникам в е-гривне.
НБУ исследует тематику цифровых валют центральных банков с 2016 года. Е-гривня подкреплена бумажными деньгами (1:1 с обычной гривней), и ее полностью контролирует регулятор.
Это электронная форма национальной валюты, которая дает возможность снизить стоимость безналичных операций путем отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.
Цены на продукты
За месяц на 7% снизились цены на картофель, на 25% – на морковь, а на свеклу – на 24%.
- ячменные крупы – на 1%;
- гороховая крупа – на 3%;
- кукурузная крупа – на 1%.
- сахар – на 3%.
"По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом измерении в пределах инфляции или с небольшим отклонением", – отметили в министерстве.
Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что в июле цены выросли на 10,2% в годовом измерении, а в августе инфляция продолжила ускоряться, хотя в последние месяцы базовая инфляция стабилизировалась.
По прогнозам НБУ, инфляция начнет замедляться в конце 2021-го до уровня ниже 10%, а к целевым 5% постепенно вернется в 2022 году.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.