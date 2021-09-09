ПриватБанк через помилки менеджера закрив всі рахунки клієнта і заблокував 400 тис. грн

Працівник банку запросив не ті документи, а ПриватБанк заблокував всі рахунки підприємця / Фото: колаж "Сьогодні"

Клієнт державного ПриватБанку фактично втратив 400 тисяч гривень через помилку банківського працівника.

Про це користувач Богдан Бурба написав на сайті Мінфіну.

"Із червня 2018 року ми були клієнтами ПриватБанку й активно використовували "Приват24" для бізнесу. Господарська діяльність була оформлена на ФОП. Особливістю бізнесу є велика кількість транзитних коштів на рахунках, отже, наш річний оборот був більший за встановлений законодавством ліміт у 7 млн, але оскільки вони транзитні, все було в межах чинного законодавства", – написав користувач.

Щорічно банк проводить внутрішні перевірки діяльності підприємців. Він запитує документи на підтвердження, що обґрунтовують збільшений оборот.

"Ми надавали ці документи і завжди проходили всі перевірки. У цьому році під час чергової перевірки наш особистий менеджер попросив надати інвойси про вхідні платежі. Не документи, що підтверджують, на підставі чого такий оборот, а інвойси. Ми їх надали, через добу отримали розрив усіх договорів і закриття всіх рахунків", – повідомив чоловік.

Пізніше виявилося, що і в цьому році потрібно було підтвердити підстави підвищеного обороту для ФОПа, але менеджер попросив інші документи.

"Фінмоніторинг, який не отримав від нас документів обґрунтування підвищеного обороту, розцінив це так, що у нас їх немає, і припинив нашу співпрацю з банком. Через тупу помилку і не дуже уважного менеджера ми отримали розрив взаємин з банком. Переглянути рішення не можна, зв'язку з представниками фінмоніторингу немає. Є тільки особистий менеджер, який вибачається і невиразно виправдовується", – написав обурений клієнт банку.

У банку вже відреагували на гнівний коментар, пообіцяли розібратися в ситуації.

"Наші колеги перевірять інформацію щодо описаної вами ситуації і зв'яжуться за результатами", – відповів представник банку.

ПриватБанк не здає позиції лідера

ПриватБанк очолив рейтинг банків щодо портфелю гривневих кредитів фізособам за січень – червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.

За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму 124 млн грн. Це в 3,4 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки зламання фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. Наприклад, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли він був за кордоном.