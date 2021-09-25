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Приват24 тимчасово призупинить роботу – в банку назвали причину

Вікторія Барановська
25 вересня, 13:37
У ПриватБанку радять клієнтам не проводити платежі вночі, щоб технічні роботи не вплинули на них

Банк буде проводити роботи з модернізації "Приват24" для бізнесу / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч на неділю, 26 вересня, онлайн-банк Приват24 для бізнесу не буде працювати.

Про це повідомив представник фінустанови Олег Серга.

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"На вихідні вночі ПриватБанк буде проводить технічні роботи по модернізації онлайн-банку Приват24 для бізнесу. Саме в нічний час 25 і 26 вересня деякі операції в Приват24 для бізнесу можуть бути короткостроково недоступними", – сказав він.

У банку радять клієнтам не проводити платежі вночі, щоб технічні роботи не вплинули на них.

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Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

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