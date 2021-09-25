Приват24 временно приостановит работу – в банке назвали причину

Банк будет проводить работы по модернизации "Приват24" для бизнеса / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на воскресенье, 26 сентября, онлайн-банк Приват24 для бизнеса не будет работать .

Об этом сообщил представитель финучреждения Олег Серга.

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"На выходные ночью ПриватБанк будет проводит технические работы по модернизации онлайн-банка Приват24 для бизнеса. Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в Приват24 для бизнеса могут быть краткосрочно недоступными", – сказал он.

В банке советуют клиентам не проводить платежи ночью, чтобы технические работы не повлияли на них.

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ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

ПриватБанк возглавил рейтинг банков по портфелю гривневых кредитов физлицам за январь – июнь 2021 года. Он выдал 46,2 млрд гривен.

За первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

По итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.