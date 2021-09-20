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"Користуються ситуацією": на співробітників Ощадбанку поскаржилася клієнтка

Юлія Ляхова
20 вересня, 09:40
Через те, що у дівчини не було страховки, їй відмовили в проведенні платежу в відділенні

Співробітник Ощадбанку відмовився приймати оплату за закордонний паспорт через те, що клієнтка не сплатила страховку.

Про це обурена клієнтка написала на сайті "Мінфін".

"Без страховки не проводять жодних платежів. Прийшла сьогодні в банк сплатити закордонний паспорт, мені касир каже: "сплатіть страховку або користуйтеся терміналом". Тижнів зо два тому була, платила штраф – те ж саме. Користуються ситуацією, так як найближчий банк знаходиться дуже далеко", – написала клієнтка.

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Що відповіли в банку

У відповідь на коментар дівчині відповіли, що страховка не є обов'язковою.

"Приносимо вибачення за цю ситуацію, з співробітниками відділення буде проведена робота. Дуже вдячні вам за сигнал", – відповіли в банку.

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