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"Пользуются ситуацией": на сотрудников Ощадбанка пожаловалась клиентка

Юлия Ляхова
20 сентября, 09:40
Из-за того, что у девушки не было страховки, ей отказали в проведении платежа в отделении

В Ощадбанке клиентке предложили оплатить сначала страховку

Сотрудник Ощадбанка отказался принимать оплату за загранпаспорт из-за того, что клиентка не оплатила страховку.

Об этом возмущенная клиентка написала на сайте "Минфин".

"Без страховки не проводят никакие платежи. Пришла сегодня в банк оплатить загранпаспорт, мне кассир говорит: "оплатите страховку или пользуйтесь терминалом". Недели две назад была, платила штраф – тоже самое. Пользуются ситуацией, так как ближайший банк находится очень далеко", – написала клиентка.

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Что ответили в банке

В ответ на комментарий девушке ответили, что страховка не является обязательной.

"Приносим извинения за эту ситуацию, с сотрудниками отделения будет проведена работа. Очень благодарны вам за сигнал", – ответили в банке.

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