Клиентка Ощадбанка потеряла 100 тис грн депозита – деньги перевели мошенникам

Мошенники открыли новую карту и перевели туда все деньги

Мошенники закрыли депозит клиентки Ощадбанка, а деньги забрали себе / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Ощадбанка пожаловалась, что с карты ее свекрови странным образом пропал депозит. Мошенники украли 100 тысяч гривен двумя переводами.

Об этом пользователь с ником Mifanmvv написал на сайте Минфина.

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Женщина еще в 2016 году открыла депозит сроком на пол года, с последующим его пополнением. Ей каждые полгода работник банка звонил и уведомлял о том, что депозит заканчивается. Кроме того, есть карта, на которую каждый месяц приходит процент за депозит.

"И вот, с мая 2021 года проценты приходить перестали (прошу обратить внимание на то, что приложением Ощадбанк 24/7 клиент не пользовался и не пользуется), решили все-таки зайти в приложение и посмотреть состояние депозита и процентов, в систему зайти не удалось, не верное ни логин ни пароль", – говорится в сообщении.

Клиентка сразу же позвонила в банк по горячей линии, где было сказано, что депозит закрыт, деньги клиенту вернули на карту.

"После чего объявилась цифровая карта, на которую была транзакция в размере 50 тыс грн, и последующими тремя транзакциями через Укр Мобайл Киев Банкинг. Остальная часть денег, 50 тыс грн так же были сняты с карты на которую банк вернул деньги", – пишет автор.

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Женщина задается вопросом, как банк может вернуть клиенту деньги, если клиент не уведомлял о закрытии депозита и как клиент может получить дополнительную карту без уведомления и согласия на это.

/ Фото: скриншот

"Добрый день! Написали вам в личные сообщения для уточнения. Помотрите, пожалуйста", – отреагировали в банке.

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