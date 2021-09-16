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Клиентка Ощадбанка потеряла 100 тис грн депозита – деньги перевели мошенникам

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
16 сентября, 07:20
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Мошенники открыли новую карту и перевели туда все деньги
Мошенники закрыли депозит клиентки Ощадбанка, а деньги забрали себе
Мошенники закрыли депозит клиентки Ощадбанка, а деньги забрали себе / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Ощадбанка пожаловалась, что с карты ее свекрови странным образом пропал депозит. Мошенники украли 100 тысяч гривен двумя переводами.

Об этом пользователь с ником Mifanmvv написал на сайте Минфина.

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Женщина еще в 2016 году открыла депозит сроком на пол года, с последующим его пополнением. Ей каждые полгода работник банка звонил и уведомлял о том, что депозит заканчивается. Кроме того, есть карта, на которую каждый месяц приходит процент за депозит.

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"И вот, с мая 2021 года проценты приходить перестали (прошу обратить внимание на то, что приложением Ощадбанк 24/7 клиент не пользовался и не пользуется), решили все-таки зайти в приложение и посмотреть состояние депозита и процентов, в систему зайти не удалось, не верное ни логин ни пароль", – говорится в сообщении.

Клиентка сразу же позвонила в банк по горячей линии, где было сказано, что депозит закрыт, деньги клиенту вернули на карту.

"После чего объявилась цифровая карта, на которую была транзакция в размере 50 тыс грн, и последующими тремя транзакциями через Укр Мобайл Киев Банкинг. Остальная часть денег, 50 тыс грн так же были сняты с карты на которую банк вернул деньги", – пишет автор.

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Женщина задается вопросом, как банк может вернуть клиенту деньги, если клиент не уведомлял о закрытии депозита и как клиент может получить дополнительную карту без уведомления и согласия на это.

/ Фото: скриншот

"Добрый день! Написали вам в личные сообщения для уточнения. Помотрите, пожалуйста", – отреагировали в банке.

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Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карте одного из клиентов банка, когда он был за границей.

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