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Клієнтка Ощадбанку втратила 100 тис грн депозиту – гроші переказали шахраям

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
16 вересня, 07:20
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Шахраї відкрили нову карту і перевели туди всі гроші
Шахраї закрили депозит клієнтки Ощадбанку, а гроші забрали собі
Шахраї закрили депозит клієнтки Ощадбанку, а гроші забрали собі / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Ощадбанку поскаржилася, що з карти її свекрухи дивним чином зник депозит. Шахраї вкрали 100 тисяч гривень двома переказами.

Про це користувач з ніком Mifanmvv написав на сайті Мінфіну.

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Жінка ще в 2016 році відкрила депозит строком на пів року, з подальшим його поповненням. Їй кожні півроку працівник банку дзвонив і повідомляв про те, що депозит закінчується. Крім того, є карта, на яку щомісяця приходить відсоток за депозит.

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"І ось, з травня 2021 роки відсотки приходити перестали (прошу звернути увагу на те, що додатком Ощадбанк 24/7 клієнт не користувався і не користується), вирішили все-таки зайти в додаток і подивитися стан депозиту і відсотків, в систему зайти не вдалося, не вірний ні логін ні пароль", – йдеться в повідомленні.

Клієнтка відразу ж подзвонила в банк по гарячій лінії, де було сказано, що депозит закритий, гроші клієнту повернули на карту.

"Після чого з'явилася цифрова карта, на яку була транзакція в розмірі 50 тис грн, і наступними трьома транзакціями через Укр Мобайл Київ Банкінг. Інша частина грошей, 50 тис грн так само були зняті з карти на яку банк повернув гроші", – пише автор.

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Жінка задається питанням, як банк може повернути клієнту гроші, якщо клієнт не повідомляв про закриття депозиту і як клієнт може отримати додаткову карту без повідомлення та згоди на це.

/ Фото: скріншот

"Добрий день! Написали вам в особисті повідомлення для уточнення. Подивіться, будь ласка", – відреагували в банку.

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Як вже писали "Сегодня", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

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Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли він був за кордоном.

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