Печерськ продовжує шикувати: скільки коштує оренда квартири в Києві

Попри війну, ціни на оренду житла в Києві дуже різноманітні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У зв’язку з великою кількістю переселенців, на заході України від початку війни різко зросла вартість оренди житла. Ціни сягали позначки, за яку можна було б винайняти пристойну квартиру в Лондоні.

Водночас жителі столиці готові повертатися в свої домівки, хоч небезпека з боку Росії ще нікуди не зникла. Редакція "Сьогодні" промоніторила ціни на ринку та пропонує дізнатися, за скільки можна в квітні орендувати квартиру в Києві.

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Найдешевші пропозиції

Війна дуже змінила цінову пропозицію серед власників житла у Києві. На сайтах з оголошеннями пропонують в оренду цілком пристойні квартири від 3000 гривень. Наприклад, користувач Олександр здає однокімнатку на Троєщині за таку ціну – з меблями та ванною.

Оренда квартири на Троєщині / Фото: скріншот

За 3500 грн пропонують довгострокову оренду квартири для однієї особи на Нивках. Однокімнатна квартира умебльована, з побутовою технікою, є кухня і ванна. Пропонують проживання до жовтня.

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Оренда квартири на Нивках / Фото: скриншот

Користувачка Римма здає квартиру в 9-поверхівці у Дніпровському районі Києва за 4000 гривень. Житло умебльоване, єдина вимога – проживання без тварин. Недалеко від метро "Лівобережна".

Оренда квартири в Києві / Фото: скріншот

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Є й дорожчі пропозиції у житлових комплексах. Користувач Євгеній здає в оренду за 7000 гривень квартиру на 46 "квадратів" у ЖК "Львівський" в Києво-Святошинському районі. Всередині зроблений косметичний ремонт, є меблі та побутова техніка.

Оренда квартири в ЖК / Фото: скріншот

У середньому, ціни на оренду однокімнатної квартири в Києві коливаються в межах 4 –8 тисяч гривень. Однак є й захмарні пропозиції, опубліковані зовсім нещодавно.

Найдорожчі пропозиції

Звичайно ж, усі дорогі варіанти – це, в основному, Печерський та Шевченківський райони Києва. До прикладу, користувачка Антоніна пропонує 4-кімнатну квартиру в "Новопечерських Липках" за 5000 доларів (148 тис. грн).

Оренда квартири в "Новопечерських Липках" / Фото: скріншот

Квартира не просто умебльована, а має власний інтер’єр, над яким працювали дизайнери. Всередині є всі смарт-рішення та сучасна техніка. Загальна площа – 180 квадратних метрів з кількома санвузлами та кухнею.

У тому ж Печерському районі можна знайти трохи дешевші пропозиції. Чотирикімнатка в ЖК Alter Ego обійдеться в 2700 доларів на місяць (80 тис. грн). Квартира розташована на 11 поверсі багатоповерхівки преміум-класу, з авторським дизайном, двома санвузлами та балконом. На площі 180 "квадратів" виконаний ремонт, є кондиціонери та сигналізація.

Оренда квартири в Печерську / Фото: скріншот

За меншу ціну можна знайти в оренду дворівневу квартиру в Шевченківському районі – 1700 доларів, або 50 тис. грн на місяць. На площі 130 квадратних метрів є три кімнати, кухня, гардероб, ванна та душ. Житло займає 2 і 3 поверхи у 25-поверховому будинку з паркінгом та ліфтами. Помешкання з авторським дизайном, кондиціонерами, побутовою технікою, меблями та сигналізацією.

Оренда квартири в Шевченківському районі Києва / Фото: скріншот

Оренда житла під час війни

Після звільнення Ірпеня у Київській області від окупантів, військові та волонтери розчищають і розміновують місто. Звичайних жителів на звільнені території ще не пускають, але власники квартир уже здають житло.

Загалом ціна прийнятна і не сильно відрізняється від довоєнної. Можна винайняти симпатичні квартири за 8 – 10 тисяч гривень. Інколи власники просять не поселятися людей з тваринами, а хтось може й піти назустріч.

У Львові з цінами не все так гладко. Внаслідок напливу переселенців, оренда підскочила в кілька разів. Можна знайти як житло за звичайною ціною – від 5000 до 7000 грн, а можна й за 22 000 грн та навіть дорожче.

Водночас у деяких містах України орендна плата знизилась у половину під час війни. Очікувано, в районах, біля яких тривають бої, ринок оренди взагалі зник як такий – він заморожений до мирних часів.

Раніше ми розповідали, скільки коштує орендувати квартиру в Польщі та яка вартість житла в Чехії.