Печерск продолжает шиковать: сколько стоит аренда квартиры в Киеве

Несмотря на войну, причины жилья в Киеве очень разнообразны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В связи с большим количеством переселенцев, на западе Украины с начала войны резко возросла стоимость аренды жилья. Цены достигали отметки, за которую можно было бы снять приличную квартиру в Лондоне.

В то же время, жители столицы готовы возвращаться в свои дома, хотя опасность со стороны России еще никуда не исчезла. Редакция "Сегодня" промониторила цены на рынке и предлагает узнать, за сколько можно в апреле арендовать квартиру в Киеве.

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Самые дешевые предложения

Война изменила ценовое предложение среди собственников жилья в Киеве. На сайтах с объявлениями предлагают в аренду вполне приличные квартиры от 3000 гривен. Например, пользователь Александр сдает однокомнатную квартиру на Троещине по такой цене – с мебелью и ванной.

Аренда квартиры на Троещине / Фото: скриншот

За 3500 грн предлагают долгосрочную аренду квартиры для одного человека на Нивках. Однокомнатная квартира меблирована, с бытовой техникой, есть кухня и ванная. Предлагают проживание до октября.

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Аренда квартиры на Нивках / Фото: скриншот

Пользователь Римма сдает квартиру в 9-этажке в Днепровском районе Киева за 4000 гривен. Жилье меблировано, единственное требование – проживание без животных. Недалеко от метро "Левобережная".

Аренда квартиры в Киеве / Фото: скриншот

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Есть и более дорогие предложения в жилых комплексах. Пользователь Евгений сдает в аренду за 7000 гривен квартиру на 46 "квадратов" в ЖК "Львовский" в Киево-Святошинском районе. Внутри сделан косметический ремонт, есть мебель и бытовая техника.

Аренда квартиры в ЖК / Фото: скриншот

В среднем цены на аренду однокомнатной квартиры в Киеве колеблются в пределах 4 – 8 тысяч гривен. Однако есть и заоблачные предложения, опубликованные совсем недавно.

Самые дорогие предложения

Конечно, все дорогие варианты – это, в основном, Печерский и Шевченковский районы Киева. К примеру, пользователь Антонина предлагает 4-комнатную квартиру в "Новопечерских Липках" за 5000 долларов (148 тыс. грн.).

Аренда квартиры в "Новопечерских Липках" / Фото: скриншот

Квартира не просто меблирована, а имеет свой интерьер, над которым работали дизайнеры. Внутри есть смарт-решения и современная техника. Общая площадь – 180 квадратных метров с несколькими санузлами и кухней.

В том же Печерском районе можно найти более дешевые предложения. Четырехкомнатка в ЖК Alter Ego обойдется в 2700 долларов в месяц (80 тыс. грн.). Квартира расположена на 11 этаже многоэтажки премиум-класса, с авторским дизайном, двумя санузлами и балконом. На площади 180 "квадратов" выполнен ремонт, есть кондиционеры и сигнализация.

Аренда квартиры на Печерске / Фото: скриншот

По меньшей цене можно найти в аренду двухуровневую квартиру в Шевченковском районе, за 1700 долларов, или 50 тыс. грн. в месяц. На площади 130 квадратных метров есть три комнаты, кухня, гардероб, ванная и душ. Жилье занимает 2 и 3 этажи в 25-этажном доме с паркингом и лифтами. Апартаменты с авторским дизайном, кондиционерами, бытовой техникой, мебелью и сигнализацией.

Аренда квартиры в Шевченковском районе Киева / Фото: скриншот

Аренда жилья во время войны

После освобождения Ирпеня в Киевской области от оккупантов военные и волонтеры расчищают и разминируют город. Обычных жителей на освободившиеся территории еще не пускают, но владельцы квартир уже сдают жилье.

В общем цена приемлема и не сильно отличается от довоенной. Можно снять симпатичные квартиры за 8 – 10 тысяч гривен. Иногда владельцы просят не поселяться людей с животными, а кто-нибудь может и пойти навстречу.

Во Львове с ценами не все так гладко. В результате наплыва переселенцев, аренда подскочила в несколько раз. Можно найти жилье по обычной цене – от 5000 до 7000 грн, а можно и за 22 000 грн и даже дороже.

В некоторых городах Украины арендная плата снизилась в половину во время войны. Ожидаемо, в районах, возле которых продолжаются бои, рынок аренды вообще исчез как таковой – он заморожен до мирных времен.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит арендовать квартиру в Польше и какая стоимость жилья в Чехии.