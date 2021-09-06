Ніщо не віщувало біди: клієнтка ПриватБанку за кілька хвилин втратила 60 тис. грн

Женщине позвонили из нескольких номеров мошенники, втерлись в доверие и выманили деньги с карт ПриватБанка / Фото: коллаж "Сегодня"

Шахраї вкрали через державний ПриватБанк у клієнтки 60 тисяч гривень. Вони зателефонували їй від імені служби безпеки банківської установи та з допомогою простих маніпуляцій зняли гроші з її рахунку.

Про це користувач з ніком iliushchenko18 написала на сайті Мінфіну.

Жінці зателефонували нібито з ПриватБанку та повідомили, що з її карти несанкціоновано знімають кошти. Для того, щоб перевірити інформацію вона зателефонувала на єдиний номер держбанку, де їй повідомив автовідповідач, що протягом трьох хвилин зателефонує оператор. Їй дійсно зателефонували, номер нагадував такий, що належить ПриватБанку.

"З цього номера так званий "оператор" повідомив, що мені дійсно телефонують із служби безпеки банку і, що з моїх карток проводяться операції на великі суми: у магазині Rozetka проводяться транзакції, за якими купують ноутбук, смартфон та планшет. Для того, щоб заблокувати транзакції з моїх карток мені повідомили, що зі мною зв’яжеться представник з відділу безпеки і я повинна діяти відповідно до інструкцій, які він надасть", – повідомила жінка.

Далі ій зателефонували і іншого номера. Клієнтку банку не просили повідомити жодну конфіденційну інформацію, просто просили слідувати інструкціями та натискати цифри, які вони диктували. В результаті, протягом години з її карток зняли близько 60 тис грн.

"Шахраї користуються трьома хвилинами очікування після здійснення дзвінка користувачем послуг ПриватБанку за номером 3700 і прослуховування шаблонного повідомлення. Далі відбувається дзвінок користувачу з номеру, який починається на +38056…, що характерне ПриватБанку, а окрім цього ПриватБанк дуже часто телефонує з інших номерів", – звернула увагу клієнтка банку.

Пізніше у банку клієнтці пояснили, що у додатку "Приват24" є кнопка "Комунікація", за допомогою якої можна перевірити чи дійсно номер належить ПриватБанку.

"Заяву до кібеполіції написано. Але я не певна, що знайдуть шахраїв. ПриватБанку варто подбати про безпеку своїх клієнтів. Ця подія змусила мене задуматися чи лишатися клієнтом ПриватБанку і надалі", – підсумувала ошукана жінка.

У державному банку вже відреагували на інцидент та пояснили, що вказані номери телефонів не належать ПриватБанку.

"Зі своєї сторони ми робимо все, щоб вберегти кошти клієнтів від шахраїв та наголошуємо, що клієнт сам також має змогу не дати заволодіти своїми грошима, в першу чергу, не повідомляючи третім особам персональні дані та не здійснюючи дії за вказівками шахраїв. Вказані вами номери телефонів не належать банку. Наші клієнти можуть самостійно перевірять приналежність номеру до ПриватБанку в своєму Приват24", – повідомили у банку.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

ПриватБанк очолив рейтинг банків щодо портфелю гривневих кредитів фізособам за січень-червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.

щодо портфелю гривневих кредитів фізособам за січень-червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень. За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. До п'ятірки також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

банківськими фінустановами України. До п'ятірки також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк. За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму в 124 млн грн. Це в 3,4 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.

Як вже писали "Сьогодні",в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку Приват24 – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Одні з найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. Так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до карткиодного з клієнтів банку, коли він був за кордоном.