Не лише комуналка та інтернет. Які послуги подорожчали для українців

Змінилися не лише платіжки за газ та воду, а й вартість проїзду у транспорті / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом для українців змінилися тарифи не лише на комуналку, а ще і виріс проїзд у громадському транспорті, а постачальники вже розробляють нові ціни за послугу Інтернету.

"Сьогодні" зібрали, що змінилося для українців.

Реклама

Проїзд у громадському транспорті

У Києві з 1 січня 2022 року разова поїздка в комунальному автобусі, метро, трамваї та тролейбусі коштуватиме 20 гривень. Для власників картки киянина після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки становитиме 12 гривень. У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. В Одесі вже зросли ціни на проїзд. Одеситам доводиться платити

А у Львові пропозицію про подорожчання поки що лише висунули. Проєкт передбачає запровадження єдиного електронного квитка вартістю 10 грн. з можливістю пересадки протягом 40 хвилин. Це означає, що пасажири зможуть пересідати з трамвая автобусом або навпаки протягом 40 хвилин, а також використовувати різні види абонементів.

Послуги інтернету

Деякі провайдери вже збільшили тарифи на Інтернет. Їм доводиться це робити через введення мита на імпорт кабельної продукції для прокладання телеком-мереж.

Реклама

"Інтернет провайдинг – це дуже конкурентний ринок, маржа низька. Єдине, що ми можемо зробити, щоб вижити як компанія – перекласти ці відсотки за кабель на плечі користувачів. Тобто ми очікуємо десь ближче до нового року зростання цін насамперед на підключення , але і на абонплату приблизно на 20%", – Сказав голова комітету ІнАУ, керівник підприємства інтернет-сервіс провайдингу Максим Тульєв.

Перша реєстрація авто

В Україні збільшився збір на обов'язкове державне пенсійне страхування першої реєстрації легкового авто Він залежить від прожиткового мінімуму.

Відповідно до п. 8 ст. 4 Закону про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, ставки збору до Пенсійного фонду складуть для автомобілів ціною:

Реклама

до 374550 грн – 3%.

від 374 550 до 58 300 грн – 4%

від 658 300 грн та більше – 5%.

А оскільки вже 1 грудня для українців планово збільшать прожитковий мінімум, то ця послуга ще більше подорожчає.

Штрафи для водіїв вантажівок

З 1 жовтня в Україні почали працювати нові обмеження для водіїв вантажного транспорту . Тепер, за перевантаженням фур доведеться заплатити від 8,5 до 51 тис. грн. На дорогах для цього працюють WiM-станції, які вимірюють вагу під час руху авто.

Сума штрафу залежить від розміру навантаження, а також невиконання вимог інспекторів щодо зупинки.

Комунальні послуги

В Україні попри підписані меморандум про непідвищення цін на комунальні послуги постачальники встановлюють власні тарифи на газ. Незважаючи на "Фіксований" річний тариф "Нафтогазу", згідно з яким до квітня 2022 року ціна залишається на рівні 7,96 грн/куб, постачальники можуть самостійно встановлювати тариф.

У деяких регіонах вартість газу, а відповідно і опалення, адже воно безпосередньо залежить від блакитного палива, сягає 38 грн/куб.

Зазначимо, що таке стало можливим завдяки тому, що Кабмін із 19 травня не регулює ціни на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Тепер вони змушені купувати газ, як і всі за ринковою ціною. Місцеві підприємства встановлюють тарифи на гарячу воду.

Влада з 1 жовтня встановила нові тарифи на електроенергію Кабмін знизив ціни, але лише для деяких українців, які вживають менше від фіксованих обсягів. Такі ж тарифи діятимуть для населення та у листопаді

Які тарифи встановили для українців:

для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год, буде знижено до 1,44 грн за кВт (зараз 1,68 грн);

для тих, хто споживає понад 250 кВт*год. на місяць, тарифи залишаються без змін – 1,68 грн за кВт*год.

Раніше ми повідомляли, що все частіше українці скаржаться, що отримують платіжки за газ, де їм додали зайві обсяги споживання газу. Для того, щоб не оплачувати зайве – потрібно стежити за обсягами, які споживає домогосподарство, та за тим, що зазначено у квитанціях. Про те, як правильно контролювати – читайте у матеріалі "Сьогодні".