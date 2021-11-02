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Тарифи зросли? Як змінилася вартість тепла для українців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
2 листопада, 06:00
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Кабмін з 19 травня не регулює ціни на газ для підприємств теплокомуненерго
Тарифи "Київтеплоенерго" на тепло для населення в опалювальному сезоні 2021-2022 залишаться незмінними
Тарифи "Київтеплоенерго" на тепло для населення в опалювальному сезоні 2021-2022 залишаться незмінними / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні, в порівнянні з минулим опалювальним сезоном, зросли тарифи на опалення та на газ. Якщо у опалювальному сезоні 2020-2021 року газ коштував 6,99 грн/куб, то у листопаді ціну встановили на рівні 7,99 грн/куб.

Тарифи на тепло у листопаді

Декілька постачальників встановили тариф на рівні 7,99 грн за кубометр газу. Цей же тариф вважається річним для населення. А загалом, річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривні за кубометр до 13,50 гривні за кубометр. Найдорожчий тариф у "Житомирської обласної енергопостачальної компанії" – 13,50 гривні за кубометр.

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А місячні тарифи вагаються від 7,99 до 38,35 гривні за кубометр газу. Найвищий тариф у "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 31,06 гривні за кубометр газу. На другому місці – "М газ трейдинг" – 36,50 гривні за кубометр газу, а на третьому – "Асканія Енерджі" – 19,95 гривні за кубометр газу.

Кабмін із 19 травня не регулює ціни на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Тепер вони змушені купувати газ, як і всі за ринковою ціною. Також у липні Верховна Рада ухвалила законопроект №1639, який передав відповідальність за формування тарифів на тепло та гарячу воду місцевої влади.

Наприклад, тарифи "Київтеплоенерго" на тепло для населення в опалювальному сезоні 2021-2022 залишаться незмінними. Вартість 1 Гкал тепла – 1654,41 грн із ПДВ.

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/ Фото: скріншот

Зазначимо, що у Кременчуці Полтавської області суми платіжок зростуть на 53%, у Тернополі – на 79%. У Полтаві тариф на опалення може збільшитись на 56%. У Києві – на 33-50%. А в Одесі тариф на тепло зросте приблизно на 18%.

Крім того, Нафтогаз, Асоціація міст, Конгрес місцевої та регіональної влади підписали спільний меморандум, який передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, гарячу воду для населення не зростатимуть.

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Тарифи на тепло на початку 2021 року

На початку року Кабмін встановив максимальну вартість газу на рівні 6,99 грн./куб. Такий тариф діяв до кінця опалювального сезону 2020-2021 років.

Крім того, регулятор встановив максимальну платню за транспортування газу на рівні 1,79 грн. Це зменшило платіжки за газ на 500 – 800 грн.

У січні 2021 року, порівняно з груднем 2020-го, вартість опалення одного квадратного метра у Києві зросла у середньому на 5 грн. Таким чином тепло коштувало 1654 грн за Гкал.

/ Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що все частіше українці скаржаться, що отримують платіжки за газ, де їм додали зайві обсяги споживання газу. Для того, щоб не оплачувати зайве – потрібно стежити за обсягами, які споживає домогосподарство, та за тим, що зазначено у квитанціях. Про те, як правильно контролювати – читайте у матеріалі "Сегодня".

Українці також скаржаться, що отримують платіжки з доданими та зайвими кубометрами газу та неіснуючим боргом.

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