Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Для водіїв ввели нові штрафи: скільки та за що заплатять порушники

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 жовтня, 11:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Weigh-in-Motion працюють 24/7 та обробляють інформацію про порушення миттєво
На автодорогах України встановлено 48 комплексів Weigh-in-Motion
На автодорогах України встановлено 48 комплексів Weigh-in-Motion / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 жовтня за перевантаження далекобійних фур доведеться заплатити від 8,5 до 51 тис грн. В країні набули чинності закони, що впроваджують автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових норм в русі Weigh-in-Motion

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Реклама

"Поки система проходила тестування, штрафи не виписувалися, а повідомлення носили ознайомлювальний характер. Уже з п’ятниці, 1 жовтня, вступають в силу закони, які впроваджують автоматичну фіксацію порушень в сфері ГВК. Учасники ринку перевезень почнуть отримувати реальні штрафи", – йдеться в повідомленні "Укртраснбезпеки".

Наразі, на українських автодорогах вже встановили 48 комплексів Weigh-in-Motion. Вони працюють 24/7 та обробляють інформацію миттєво.

"Це значно ефективніше ніж інспектор, який фізично не в змозі охопити весь потік вантажівок. Також автоматичний ГВК значно знижує корупційні ризики, адже комп'ютер не візьме хабаря аби "не помітити" порушника", - зазначає т.в.о. Голови "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін

Сума штрафів

  • Ухилення або відмова від проходження габаритно-вагового контролю та вчинення правопорушень у зоні габаритно-вагового контролю спричинить накладення штрафу в 51 000 грн.
  • Штраф за невиконання вимог працівників "Укртрансбезпеки" про зупинку транспортного засобу в 51 000 грн буде платити власник, а не водій транспортного засобу. Такий же штраф вводиться за внесення вантажовідправником недостовірних відомостей про масу або габарит вантажу.
  • За перевищення габаритно-вагових норм на 5-10% штраф складе 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн), при перевищенні норм на 10-20% штраф зросте до 1000 мінімумів (17 000 грн), на 20-30% – 2000 неоподатковуваних мінімумів (34 000 грн),, понад 30% – 3000 мінімумів (51 000 грн).
  • За невиконання законних вимог посадових осіб "Укртрансбезпеки" встановлений штраф у розмірі 50-150 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-2550 грн).

Велике будівництво

Реклама

Цьогоріч 82% українців помітили покращення якості та збільшення кількості доріг, свідчать результати опитування від соціологічної групи "Рейтинг".

Також 41% опитаних вважає, що під час президентства Зеленського збудовано та відремонтовано більше доріг, ніж за правління будь-якого іншого президента.

Натомість 33% вважають, що таке покращення – заслуга місцевої влади.

Реклама

20 вересня стало відомо, що у Дніпропетровській області побудують унікальну дорогу-естакаду через річку Орель.

Раніше ми повідомляли, що:

  • в Україні з 16 червня працюють WiM-станції – вбудовані в дорожнє полотно станції, які визначають перевантаження далекобійних фур. За перший тиждень їх роботи було виявлено 3849 порушень.
  • в ході реалізації програми "Велике будівництво" в 2020 році вже було встановлено 39 комплексів "Зважування в русі". А в 2021 році планується побудувати ще 66 таких пунктів автоматичного контролю ваги транспортних засобів.
  • президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить адміністративну відповідальність за порушення в сфері габаритно-вагового контролю. Народні депутати проголосували за відповідний законопроєкт №3743 ще 29 червня 2021 року.
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опитування
Загроза світової кризи
Дізнайся, коли дефолт
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти