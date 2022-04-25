Конкурент АТБ не виходить на ринок? Чи зʼявиться Lidl в Україні

Нагадаємо, що Lidl є одним із найпопулярніших рітейлів у світі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Мережа супермаркетів Lidl, яку вважають конкурентом АТБ, ймовірно, не зʼявиться в Україні.
Про це повідомляє профільне видання All Retail.
Підтвердити це може призначення Адама Міщишина гендиректором Lidl у Словаччині, якого восени 2021 року офіційно оголосили регіональним менеджером Lidl Ukrainе.
"Очевидно, що плани виходу на ринок України керівництво мережі Lidl відклало убік", – йдеться у повідомленні видання.