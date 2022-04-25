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Конкурент АТБ не виходить на ринок? Чи зʼявиться Lidl в Україні

Уляна Лебич
25 квітня, 08:54
Розповідаємо, чи відклав Lidl запуск мережі супермаркетів в Україні

Нагадаємо, що Lidl є одним із найпопулярніших рітейлів у світі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мережа супермаркетів Lidl, яку вважають конкурентом АТБ, ймовірно, не зʼявиться в Україні.

Про це повідомляє профільне видання All Retail.

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Підтвердити це може призначення Адама Міщишина гендиректором Lidl у Словаччині, якого восени 2021 року офіційно оголосили регіональним менеджером Lidl Ukrainе.

"Очевидно, що плани виходу на ринок України керівництво мережі Lidl відклало убік", – йдеться у повідомленні видання.