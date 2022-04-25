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Конкурент АТБ не выходит на рынок? Появится ли Lidl в Украине

Ульяна Лебич
25 апреля, 08:54
Рассказываем, отложил ли Lidl запуск сети супермаркетов в Украине

Напомним, что Lidl является одним из самых популярных ритейлей в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сеть супермаркетов Lidl, которую считают конкурентом АТБ, по всей видимости, не появится в Украине.

Об этом сообщает профильное издание All Retail.

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Подтвердить это может назначение Адама Мищишина гендиректором Lidl в Словакии, которого осенью 2021 года официально объявили региональным менеджером Lidl Ukrainе.

"Очевидно, что планы выхода на рынок Украины руководство сети Lidl отложило в сторону", – говорится в сообщении издания.