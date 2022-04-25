Конкурент АТБ не выходит на рынок? Появится ли Lidl в Украине

Напомним, что Lidl является одним из самых популярных ритейлей в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сеть супермаркетов Lidl, которую считают конкурентом АТБ, по всей видимости, не появится в Украине.

Об этом сообщает профильное издание All Retail.

Подтвердить это может назначение Адама Мищишина гендиректором Lidl в Словакии, которого осенью 2021 года официально объявили региональным менеджером Lidl Ukrainе.

"Очевидно, что планы выхода на рынок Украины руководство сети Lidl отложило в сторону", – говорится в сообщении издания.

Lidl ждали на Западной Украине

Официальное подтверждение того, что Lidl откроется в Украине, не было. Это связано с внутренней политикой – она не афиширует свои планы.

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Да и ведущие эксперты считали, что крупнейшая европейская сеть супермаркетов Lidl, по примеру которой открывались первые магазины АТБ, вряд ли появится в Украине в 2022 году.

Однако, как заявлял ранее городской голова Ивано-Франковская Руслан Марцинков, первый супермаркет немецкой сети мог появиться в Ивано-Франковске.

Украинцы также ожидали открытия конкурента АТБ. Ранее мы проводили опрос среди наших читателей и его результаты показали, что 72,79% (из 17865 опрошенных) уверены, что немецкий дискаунтер появится и в нашем государстве.

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И на это были объективные причины: супермаркеты Lidl содержат на своих полках в основном товары собственного импорта, они имеют огромный ассортимент, гораздо меньше за большие гипермаркеты, а их цены очень низкие, по сравнению с другими популярными сетями.

Также в компании жесткие европейские требования к качеству продуктов. А еще она тесно сотрудничает с местными производителями свежих продуктов.

Раньше мы писали, почему в Lidl так дешево, а также рассказывали, какие зарплаты предлагает сеть.