Картковий, готівковий і чорний: чого українцям очікувати від ринку валют найближчим часом

Коротко про актуальну ситуацію на ринку валют в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація на валютному ринку України контрольована, але наразі він працює в чотирьох варіаціях.

Про те, як далі все може розвиватися та як на ситуацію з валютою реагувати українцям розповів банкір з 20-річним стажем Андрій Олійник для спільноти інвесторів iPlan.

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Розмаїття валютних ринків

За словами експерта, зараз в Україні діє чотири валютних ринки, на кожному з яких є свої нюанси та правила. Поділ такий:

безготівковий ринок;

картковий;

готівковий;

чорний ринок.

На безготівковому ринку купівля та продаж валюти здійснюється з відхиленням +1% від курсу Національного банку. Іноземну валюту продають експортери, а купують здебільшого банки для розрахунків з картковими системами та імпортерами.

Картковий ринок стосується насамперед українців, які розраховуються за кордоном гривневими картками. Конвертація відбувається на рівні банків, які компенсують різницю Visa і Master Card або власною валютою, або купують її у НБУ. Кожна фінансова установа встановлює свій курс, який тримається в межах 32,5 грн.

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НБУ обмежив банки в продажі валюти – дозволено реалізувати лише ту кількість банкнот, яку вони купили після 13 квітня. Із 21 травня фінустанови самостійно визначають курс готівкової валюти, і це позитивно впливає на чорний ринок.

Чорним ринком переважно користується малий та середній бізнес, який працює через криптовалюту. НБУ наразі не має впливу на цей сегмент ринку.

Що впливає на курс?

На безготівкові та карткові розрахунки впливає насамперед виторг від експорту, обсяги міжнародної допомоги та розрахунки з Visa і MasterCard.

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Водночас на готівковому та чорному ринку виник шалений попит на готівкову валюту. Впливають на курс валют також обмеження від НБУ і конвертація отриманих виплат українцями в долари.

На що зважати українцям?

Якщо НБУ тиснутиме на експортерів щодо обов’язково продажу виторгу і повернення його в Україну, ні до чого доброго це не призведе. Гравців ринку потрібно в інший спосіб зацікавити. Водночас позитивно на курс гривні вплине отримання міжнародної допомоги.

Щоб стабілізувати ситуацію з готівкою, Андрій Олійник рекомендує НБУ продати її банкам з резервів. У такий спосіб можна задовольнити аномальний попит на неї та знизити розрив між різними валютними курсами.

На чорний ринок впливати особливо немає можливості. Бізнес заклав у ціни послуг наявні готівкові курси, тож навіть якщо вони знизяться, то ціни – ні. Відтак українцям слід замислитися про те, щоб відкласти купівлю валюти за чинним курсом.

Актуальний курс долара

30 травня банки встановили для українців новий готівковий курс долара. Офіційний курс від НБУ залишається замороженим на рівні 29,25 грн.

Курс купівлі/продажу долара в банках такий:

ПриватБанк – 35,9/36,4 грн/дол.;

Ощадбанк – 35,7/36,5 грн/дол.;

Укрексімбанк – 35,0 грн/36,25 грн/дол.;

Райффайзен Банк – 35,7/36,6 грн/дол.;

ПУМБ – 36,1/36,6 грн/дол.;

Укргазбанк – 35,5/36,5 грн/дол.;

Альфа-Банк – 35,0/36,0 грн/дол..

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів "Сьогодні" в ексклюзивному коментарі, що середній курс продажу американської валюти в період з 30 травня до 5 червня буде коливатися в рамках 36-38 гривень.

Різницю в прогнозі пояснюють високим рівнем спекулятивності на ринку. Впливає на ситуацію можливий дефіцит, скорочення пенсійних і соціальних виплат, затримки кредитування з боку інший країн.

"Пам’ятаймо також, що в країні ще триває війна і руйнування інфраструктури не припиняються", – додав експерт.

За словами Орищака, це рано чи пізно призведе до девальвації національної валюти, тому українці, у яких ще залишились накопичення у гривні, намагатимуться купити на них долари.

"Сьогодні" раніше писали, де найкраще купувати долар, щоб заощадити та розповідали, коли Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу американської валюти і чого це може призвести.