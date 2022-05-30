Карточный, наличный и черный: чего украинцам ожидать от рынка валют в ближайшее время

Кратко об актуальной ситуации на рынке валют в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация на валютном рынке Украина контролируется, но сейчас он работает в четырех вариациях.

О том, как дальше все может развиваться и как на ситуацию с валютой реагировать украинцам рассказал банкир с 20-летним стажем Андрей Олейник для сообщества инвесторов iPlan.

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Разнообразие валютных рынков

По словам эксперта, сейчас в Украине действует четыре валютных рынка, на каждом из которых есть свои нюансы и правила. Разделение такое:

безналичный рынок;

карточный;

наличный;

черный рынок.

На безналичном рынке покупка и продажа валюты производится с отклонением +1% от курса Национального банка. Иностранную валюту продают экспортеры, а покупают в основном банки для расчетов с карточными системами и импортерами.

Карточный рынок касается, прежде всего, украинцев, которые рассчитываются за рубежом гривневыми карточками. Конвертация происходит на уровне банков, компенсирующих разницу Visa и Master Card либо собственной валютой, либо покупающих ее у НБУ. Каждое финансовое учреждение устанавливает свой курс, который держится в пределах 32,5 грн.

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НБУ ограничил банки в продаже валюты – разрешено реализовать только количество банкнот, которое они купили после 13 апреля. С 21 мая финучреждения самостоятельно определяют курс наличной валюты, и это оказывает положительное влияние на черный рынок.

Черным рынком преимущественно пользуется малый и средний бизнес, работающий через криптовалюту. НБУ пока не оказывает влияния на этот сегмент рынка.

Что влияет на курс?

На безналичные и карточные расчеты влияет, прежде всего, выручка от экспорта, объемы международной помощи и расчеты с Visa и MasterCard.

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В то же время на наличном и черном рынке возник огромный спрос на наличную валюту. Влияют на курс валют также ограничения от НБУ и конвертация полученных выплат украинцами в доллары.

Что учитывать украинцам?

Если НБУ будет давить на экспортеров относительно продажи выручки и возвращения ее в Украину, ни к чему хорошему это не приведет. Игроков рынка нужно другим способом заинтересовать. В то же время, положительно на курс гривни повлияет получение международной помощи.

Чтобы стабилизировать ситуацию с наличными, Андрей Олейник рекомендует НБУ продать ее банкам из резервов. Таким образом, можно удовлетворить аномальный спрос на нее и снизить разрыв между разными валютными курсами.

На черный рынок влиять особо нет возможности. Бизнес заложил в цены услуг наличные курсы, так что даже если они снизятся, то цены – нет. Следовательно, украинцам следует задуматься о том, чтобы отложить покупку валюты по действующему курсу.

Актуальный курс доллара

30 мая банки установили для украинцев новый наличный курс доллара. Официальный курс НБУ остается замороженным на уровне 29,25 грн.

Курс покупки/продажи доллара в банках таков:

ПриватБанк – 35,9/36,4 грн/долл.;

Ощадбанк – 35,7/36,5 грн/долл.;

Укрэксимбанк – 35,0 грн/36,25 грн/долл.;

Райффайзен Банк – 35,7/36,6 грн/долл.;

ПУМБ – 36,1/36,6 грн/долл.;

Укргазбанк – 35,5/36,5 грн/долл.;

Альфа-Банк – 35,0/36,0 грн/долл.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак рассказал "Сегодня" в эксклюзивном комментарии, что средний курс продажи американской валюты в период с 30 мая по 5 июня будет колебаться в рамках 36-38 гривен.

Разницу в прогнозе объясняют высоким уровнем спекулятивности на рынке. Влияет на ситуацию возможный дефицит, сокращение пенсионных и социальных выплат, задержки кредитования со стороны других стран.

"Помним также, что в стране еще идет война и разрушение инфраструктуры не прекращаются", – добавил эксперт.

По словам Орищака, это рано или поздно приведет к девальвации национальной валюты Поэтому украинцы, у которых еще остались накопления в гривне, будут пытаться купить на них доллары.

"Сегодня" раньше писали, где лучше всего покупать доллар, чтобы сэкономить и рассказывали, когда Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса американской валюты и к чему это может привести.