Як повернути гроші, якщо банк лопнув – куди і з чим звертатися

Що буде із вкладами клієнтів збанкрутілих банків / Фото: прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні
Через повномасштабну війну з Росією та її серйозні наслідки для фінансової системи країни деякі банки опинилися на межі банкрутства. Один, зокрема, вже лопнув. Як у такому випадку вкладникам повернути свої гроші?
У проєкті Нацбанку Financial Literacy Ukraine пояснили, куди і з якими документами звертатися для повернення вкладів.
Гроші виплатять через банки-агенти
Українці, які були вкладниками банків, що ліквідуються, мають право отримати компенсацію. Її виплачує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб через свої банки-агенти.
Тому для повернення грошей таким клієнтам потрібно звернутися до одного з цих банків-агентів:
- Кредобанк;
- Правекс банк;
- Укргазбанк;
- ПУМБ;
- Таскомбанк;
- Ідея Банк;
- Банк Південний;
- ПриватБанк;
- Універсал банк;
- Ощадбанк;
- Банк інвестицій та заощаджень.
Звертатися можна і онлайн, і офлайн. У відділення будь-якого з зазначених банків треба звернутися з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. У фізичних осіб вимагатимуть додаткові документи, а саме ті, що видані контрольним органом, який засвідчує їхню реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Відшкодування можна отримати і батькам (усиновлювачам) або опікунам малолітньої особи, опікунам (піклувальникам) особи, а також на підставі довіреності чи свідоцтва про право на спадщину. Детально про необхідний пакет документів у таких випадках можна почитати за посиланням.
Дистанційно можна звернутися не до всіх банків, а лише до кількох: ПриватБанку, Укргазбанку, Банку Південного та ПУМБ.
"На час воєнного стану та трьох місяців після його завершення запроваджується 100-відсоткова гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із відсотками, якщо це був депозит). Якщо у період дії цієї норми розпочнеться процедура виведення з ринку якогось із банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує його вкладникам усю суму вкладу разом із нарахованими відсотками", – пояснили в НБУ.
Коли ж воєнний стан закінчиться та три місяці після цього гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 грн.
В Україні лопнув один з банків
Раніше ми розповідали, що Національний банк визнав Мегабанк неплатоспроможним через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.
З 21 червня вже почалися виплати його клієнтам. Їх здійснюють у повному розмірі вкладу включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня 2 червня 2022 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, який був 2 червня.
Ми також писали про те, що банкрутство "Мегабанку" викликало побоювання на ринку. Експерти розповіли, чи буде в Україні новий банкопад.
Крім того, "Сьогодні" розповідали, що українцям дозволили обмінювати гривні ще в одній країні, та пояснювали, що таке інфляція і як вона впливає на наші витрати.