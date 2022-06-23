Как вернуть деньги, если банк лопнул – куда и с чем обращаться

Что будет с вкладами клиентов обанкротившихся банков / Фото: НБУ, пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня
Из-за полномасштабной войны с Россией и ее серьезных последствий для финансовой системы страны некоторые банки оказались на грани банкротства. Один, в частности, уже лопнул. Как в таком случае вкладчикам вернуть свои деньги?
В проекте Нацбанка Financial Literacy Ukraine объяснили, куда и с какими документами обращаться для возврата вкладов.
Деньги выплатят через банки-агенты
Украинцы, которые были вкладчиками ликвидируемых банков, вправе получить компенсацию. Ее выплачивает Фонд гарантирования вкладов физических лиц через банки-агенты.
Поэтому для возврата денег таким клиентам нужно обратиться в один из этих банков-агентов:
- Кредобанк;
- Правэкс банк;
- Укргазбанк;
- ПУМБ;
- Таскомбанк;
- Идея Банк;
- Банк Южный;
- ПриватБанк;
- Универсал банк;
- Ощадбанк;
- Банк инвестиций и сбережений.
Обращаться можно и онлайн, и офлайн. В отделение любого из перечисленных банков нужно обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. У физических лиц будут требовать дополнительные документы, а именно выданные контролирующим органом, удостоверяющим их регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.
Возмещение можно получить и родителям (усыновителям) или опекунам малолетнего лица, опекунам (попечителям) лица, а также на основании доверенности или на основании свидетельства о праве на наследство. Подробно о необходимом пакете документов в таких случаях можно почитать по ссылке.
Дистанционно можно обратиться не ко всем банкам, а лишь к нескольким: ПриватБанку, Укргазбанку, Банку Южному и ПУМБ.
"На время военного положения и трех месяцев после его завершения вводится 100%-ная гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с процентами, если это был депозит). Если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-либо из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами", – объяснили в НБУ.
Когда же военное положение закончится и через три месяца после этого гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 грн.
В Украине лопнул один из банков
Раньше мы рассказывали, что Национальный банк признал Мегабанк неплатежеспособным из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.
С 21 июня его клиентам уже начались выплаты. Их осуществляют в полном размере вклада включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 2 июня 2022 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, который был 2 июня.
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