Як отримати статус переселенця в "Дії" – інструкція

Як у "Дії" отримати статус ВПО / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно розробники "Дії" запустили комплексну послугу для українців. У застосунку можна оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та виплати від держави.

"Сьогодні" розказує, як це зробити.

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Як отримати статус переселенця

На ресурсі "єДопомога" пояснюють, що статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні.

Щоб отримати такий статус, потрібно бути зареєстрованим у одній з цих областей:

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

м. Київ;

Луганська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Також послуга доступна, якщо ви зареєстровані у одній з цих областей як платник ЄСВ.

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Щоб отримати статус переселенця у "Дії", зробіть такі кроки:

завантажте застосунок "Дія" або оновіть його;

переконайтеся, що у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт"

зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Отримати статус ВПО";

укажіть свою актуальну адресу;

підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації;

якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них.

Як оформити виплати для ВПО

Переселенці можуть отримувати допомогу по 3 000 грн на дитину та 2 000 грн на дорослого. Щоб це зробити, у "Дії" потрібно після надсилання заявки на отримання статусу ВПО натиснути "Хочу отримувати допомогу". Потім потрібно обрати картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої картки немає – її потрібно оформити.

Щоб подати заявку на виплати дітям, потрібно зробити схожі кроки, але вже користуватися електронним свідоцтвом про народження у застосунку. Якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, його можна додати вручну.

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Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно

Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);

квартира;

інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

А щоб подати заявку, треба:

зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";

заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Таку заяву можна подати не лише в застосунку, а і на порталі "Дія". Зробити це можна таким способом:

авторизуватися на порталі "Дія";

заповнити форму;

перевірити інформацію та відправити повідомлення.

Далі потрібно просто чекати на інформацію щодо початку процедури оцінки та компенсації, які будуть визначені урядом.

Ми також розповідали, що "Дія" повернула можливість внести зміни або закрити ФОП.

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