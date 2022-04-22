Как получить статус переселенца в "Дії" – инструкция

Как в "Дії" получить статус ВПО / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Недавно разработчики "Дії" запустили комплексную услугу для украинцев. В приложении можно оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и выплаты от государства.
"Сегодня" рассказывает, как это сделать.
Как получить статус переселенца
На ресурсе "єДопомога" объясняют, что статус ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине.
Чтобы получить такой статус, нужно быть зарегистрированным в одной из этих областей:
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская;
- г. Киев;
- Луганская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Также услуга доступна, если вы зарегистрированы в одной из этих областей в качестве плательщика ЕСВ.
Чтобы получить статус переселенца в "Дії", сделайте следующие шаги:
- загрузите приложение "Дія" или обновите его;
- убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.
- зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПЛ";
- укажите свой актуальный адрес;
- подтвердите свое местонахождение с помощью геолокации;
- если у вас есть дети, вы можете получить статус переселенца и для них.
Как оформить выплаты для ВПЛ
Переселенцы могут получать помощь по 3000 грн на ребенка и 2000 грн на взрослого. Чтобы это сделать, в "Дії" нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу получать помощь". Затем нужно выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее нужно оформить.
Чтобы подать заявку на выплаты детям, нужно сделать схожие шаги, но уже пользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении. Если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, его можно добавить вручную.
Как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество
Раньше "Сегодня" писали, что подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:
- частный дом (усадебный, дачный или садовый);
- квартира;
- другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).
А чтобы подать заявку, нужно:
- зайти в "Дію" и нажать "Услуги", а затем "Поврежденное имущество";
- заполнить форму, указав всю необходимую информацию.
Такое заявление можно подать не только в приложении, но и и на портале "Дія". Сделать это можно таким способом:
- авторизироваться на портале "Дія";
- заполнить форму;
- проверить информацию и отправить сообщение.
Далее нужно просто ждать информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством.
Мы также рассказывали, что "Дія" вернула возможность внести изменения или закрыть ФЛП.
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