Кабмін виділив гроші на пенсії, а Шмигаль анонсував підвищення зарплат – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Пенсії підвищать з 1 грудня, а зарплата медиків може досягти 900 доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Середня зарплата українських медиків може досягти 800-900 доларів, а ціна на газ в Європі встановила новий рекорд.

Гроші на пенсії

Кабмін виділив додаткові 18,5 млрд гривень на пенсії для українців, адже вже в грудні зросте розмір мінімальних виплат для пенсіонерів.

Реклама

Гроші підуть на:

щомісячні доплати до пенсій військовослужбовців, поліцейських та інших категорій людей згідно з постановою № 713 – 5,3 млрд грн;

індексацію пенсій відповідно до закону – 5,1 млрд грн;

підвищення пенсій чорнобильцям – 0,7 млрд грн;

забезпечення мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю 1 групи в розмірі 2200 грн згідно з постановою № 748 – 0,1 млрд грн;

фінансування виплат особам з інвалідністю без поновлення довідки медико-соціальної експертизи (її дія автоматично продовжується на період карантину) – 2,7 млрд грн.

Українцям підвищать середню зарплату

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в наступному році для українців піднімуть мінімальну і середню зарплату.

"Середня зарплата в Україні зараз вже вище $500. Це абсолютний рекорд для нашої держави. Для тих же лікарів ми в наступному році середню зарплату зробимо на рівні $800-900, а мінімальну – на рівні $700", – підкреслив прем'єр.

Реклама

Ціна на газ в Європі

В Європі ціна на газ досягла 1900 доларів за тисячу кубометрів. Така вартість стала новим рекордом.

Вартість листопадового ф'ючерсу на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, досягла чергового рекордного значення, перевищивши 1900 доларів за 1 тис. кубометрів, що більш ніж на 37% вище розрахункової ціни вівторка.

Путін про транзит газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ цього року перевищить свої контрактні зобов'язання по постачанню газу перед Україною.

Реклама

"Ми бачимо всякі спекуляції про постачання через Україну. Наші контрактні зобов'язання щодо постачання через ГТС України – 40 млрд кубометрів газу в рік. За 9 місяців 2021 Газпром збільшив це прокачування більш ніж на 8%", – заявив Путін.

Також російський президент підкреслив, що збільшувати обсяг транзиту через територію України – економічно невигідно для "Газпрому".

Зникнення Мецгера і затримання Дубілета

Прокуратура не може знайти банкірів, які 5 жовтня напали на журналістів, щоб вручити їм відповідні підозри. Але, главу правління Укрексімбанку Євгена Мецгера вже відсторонили від роботи до з'ясування всіх обставин.

В цей же день, колишнього главу ПриватБанку Олександра Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі. Дубілету наказано перебувати в будинку, де він проживав останні місяці після виїзду з України.