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Колишнього главу ПриватБанку Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі – екс-нардеп

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 15:56
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Дубілета взяли під домашній арешт - деталі
Дубілета взяли під домашній арешт - деталі / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Колишнього главу ПриватБанку Олександра Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі.

Про це повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко посилаючись на свої джерела.

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"У нього, зі слів джерел, вилучено ізраїльський паспорт, а автомобіль, яким він користувався, знаходиться на майданчику поліції."

Також, за словами Лещенка, Дубілету наказано перебувати в будинку, де він проживав останні місяці після виїзду з України.

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А цей будинок є власністю Ігоря Коломойського, оформленою на його сестру.

"На сьогоднішній день НАБУ направило Дубілету в Ізраїль документи про підозру у справі ПриватБанку. Також він перевіряється в ізраїльській справі щодо закупівлі вугілля для Центренерго", – пише Лещенко.

Арешт Дубілета

2 червня 2021 року суд дав дозвіл на заочний арешт Олександра Дубілета. Цей запобіжний захід буде діяти до того моменту, поки екс-главу ПриватБанку не заарештують і не доставлять до місця кримінального провадження.

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