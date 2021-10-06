Кабмин выделил деньги на пенсии, а Шмыгаль анонсировал повышение зарплат – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Пенсии повысят с 1 декабря, а зарплата медиков может достигнуть 900 долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Средняя зарплата украинских медиков может достигнуть 800−900 долларов, а цена на газ в Европе установила новый рекорд.

Деньги на пенсии

Кабмин выделил дополнительные 18,5 млрд гривен на пенсии для украинцев, ведь уже в декабре возрастет размер минимальных выплат для пенсионеров.

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Деньги пойдут на:

ежемесячные доплаты к пенсиям военнослужащих, полицейских и других категорий людей согласно постановлению № 713 – 5,3 млрд грн;

индексацию пенсий в соответствии с законом – 5,1 млрд грн;

повышение пенсий чернобыльцам – 0,7 млрд грн;

обеспечение минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью 1 группы в размере 2200 грн согласно постановлению № 748 – 0,1 млрд грн;

финансирования выплат лицам с инвалидностью без обновления справки медико-социальной экспертизы (ее действие автоматически продлевается на период карантина) – 2,7 млрд грн.

Украинцам повысят среднюю зарплату

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году для украинцев поднимут минимальную и среднюю зарплату.

"Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше $500. Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне $800−900, а минимальную — на уровне $700", - подчеркнул премьер.

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Цена на газ в Европе

В Европе цена на газ достигла 1900 долларов за тысячу кубометров. Такая стоимость стала новым рекордом.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за 1 тыс. кубометров, что более чем на 37% выше расчетной цены вторника.

Путин о транзите газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в этом году превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа перед Украиной.

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"Мы видим всякие спекуляции о поставках через Украину. Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубометров газа в год. За 9 месяцев 2021 года "Газпром" увеличил эту прокачку более чем на 8%", – заявил Путин.

Также российский президент подчеркнул, что увеличивать объем транзита через территорию Украины – экономически невыгодно для "Газпрома".

Пропажа Мецгера и задержание Дубилета

Прокуратура не может найти банкиров, которые 5 октября напали на журналистов, чтобы вручить им соответствующее подозрение. Но главу правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера уже отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств.

В этот же день бывшего главу ПриватБанка Александра Дубилета взяли под домашний арест в Израиле. Дубилету предписано находиться в доме, где он проживал последние месяцы после выезда из Украины.