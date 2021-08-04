Індексація пенсій в Україні стане універсальною

Правила індексації пенсій можуть змінити / Фото: Сьогодні

Міністерство соціальної політики планує запровадити універсальні правила регулярної індексації пенсій. Передбачається, що ці правила будуть стосуватися всіх пенсіонерів, а не тільки тих, хто отримує виплати через досягнення пенсійного віку.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"Ми побачили повне розуміння та підтримку запропонованих урядом законопроєктів у сфері реформування прожиткового мінімуму, встановлення точної дати і однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат, планів із упровадження адресних допомог літнім людям, які не мають необхідного стажу для пенсії", – зазначила міністерка.

Що не так із індексацією

З 1 березня 2021-го в Україні проіндексували тільки трудові пенсії, тобто призначені в зв'язку з досягненням пенсійного віку, а також за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника. Таких пенсіонерів налічується близько 8 млн, або 72% від загального числа.

Не отримали доплату:

всі, кому пенсія призначена за спецзаконами: депутати, держслужбовці, військові, вчені;

дві категорії трудових пенсіонерів: ті, кому пенсія була призначена в 2019-2021 роках, і працюючі пенсіонери. Але останнім перехували пенсії з 1 квітня 2021 року;

ті, кому пенсія була збільшена з 1 січня 2021 року до 40% мінімальної зарплати (до 2400 грн), якщо індексація виявиться менше, ніж сума доплати до 2400 грн.

ті, у кого пенсія максимальна.

Без підвищення пенсій із 1 березня залишилися 3,1 млн пенсіонерів, або 28%.

Що ще зміниться

Також в планах Мінсоцполітики:

посилити мінімальні рівні соціального захисту в літньому віці;

провести п'ять підвищень пенсій в 2022 році;

ввести доплати за вік пенсіонерам старше 70 років;

диференціювати соціальні гарантії пенсіонерам із урахуванням тривалості страхового стажу.

Нагадаємо, також в Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій і ветеранів МВС. Підвищені пенсії будуть виплачені в серпні з доплатою за липень.

Крім того, до деяких пенсій додадуть по 400 гривень. Про те, хто і коли отримає доплати, дізнавайтеся з сюжету "Сегодня":

Також в серпні значно підвищили пенсії для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС .