Индексация пенсий в Украине станет универсальной

В Минсоцполитики предложили распространить ежегодное повышений пенсий на все категории получателей

Правила индексации пенсий могут изменить / Фото: Сегодня

Министерство социальной политики планирует ввести универсальные правила регулярной индексации пенсий. Предполагается, что эти правила будут касаться всех пенсионеров, а не только тех, кто получает выплаты по достижению пенсионного возраста.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы увидели полное понимание и поддержку предложенных правительством законопроектов в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии", – отметила министр.

Что не так с индексацией

С 1 марта 2021-го в Украине проиндексировали только трудовые пенсии, то есть назначенные в связи с достижением пенсионного возраста, а также по инвалидности и по потере кормильца. Таких пенсионеров насчитывается около 8 млн, или 72% от общего числа.

Не получили доплату:

все, кому пенсия назначена по спецзаконам: депутаты, госслужащие, военные, ученые;

две категории трудовых пенсионеров: те, кому пенсия была назначена в 2019-2021 годах, и работающие пенсионеры. Но последним пересчитали пенсии с 1 апреля 2021 года;

те, кому пенсия была увеличена с 1 января 2021 года до 40% минимальной зарплаты (до 2400 грн), если индексация окажется меньше, чем сумма доплаты до 2400 грн.

те, у кого пенсия максимальная.

Без повышения пенсий с 1 марта остались 3,1 млн пенсионеров, или 28%.

Что еще изменится

Также в планах Минсоцполитики:

усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте;

провести пять повышений пенсий в 2022 году;

ввести доплаты за возраст пенсионерам старше 70 лет;

дифференцировать социальные гарантии пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

Напомним, также в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой за июль.

Кроме того, к некоторым пенсиям добавят по 400 гривен. О том, кто и когда получит доплаты, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Также в августе значительно повысили пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.