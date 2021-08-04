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Индексация пенсий в Украине станет универсальной

4 августа, 07:00

Ксения Капустинская

В Минсоцполитики предложили распространить ежегодное повышений пенсий на все категории получателей

Правила индексации пенсий могут изменить / Фото: Сегодня

Министерство социальной политики планирует ввести универсальные правила регулярной индексации пенсий. Предполагается, что эти правила будут касаться всех пенсионеров, а не только тех, кто получает выплаты по достижению пенсионного возраста.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы увидели полное понимание и поддержку предложенных правительством законопроектов в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии", – отметила министр.

Что не так с индексацией

С 1 марта 2021-го в Украине проиндексировали только трудовые пенсии, то есть назначенные в связи с достижением пенсионного возраста, а также по инвалидности и по потере кормильца. Таких пенсионеров насчитывается около 8 млн, или 72% от общего числа.

Не получили доплату:

Без повышения пенсий с 1 марта остались 3,1 млн пенсионеров, или 28%.

Что еще изменится

Также в планах Минсоцполитики:

Напомним, также в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой за июль.

Кроме того, к некоторым пенсиям добавят по 400 гривен. О том, кто и когда получит доплаты, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Также в августе значительно повысили пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.

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Источник: Сегодня

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