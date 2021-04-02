Прожиточный минимум повысят – как изменятся зарплаты, пенсии и реально ли прожить на 2294 грн

Почему официальные показатели не могут угнаться за ростом цен и зачем вообще вести подобные расчеты

В Минсоцполитики рассказали, какой размер прожиточного минимума планируют заложить в бюджет на следующие несколько лет. Согласно сообщению на сайте ведомства прожиточный минимум (ПМ) должен увеличиться. За счет повышения планируется приблизить размер официального минимума к тому, что реально нужно человеку, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Сайт "Сегодня" разбирался, каким будет ПМ после повышения и на какие выплаты от государства могут претендовать в ближайшем будущем социально незащищенные граждане.

Как будет расти минимум

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Сегодня прожиточный минимум в Украине равен 2189 грн (общий показатель). Для разных социально-демографических групп он составляет от 1769 грн (для нетрудоспособных лиц) до 2395 грн (дети 6-18 лет).

Согласно закону о госбюджете, в этом году планируется повышать прожиточный минимум еще дважды. С 1 июля средний показатель вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря – до 2393 грн.

Таким образом, за год прожиточный минимум должен увеличиться на 204 грн, или на 9,1%.

А вот как должен прирастать прожиточный минимум в последующие годы:

2022 год – 2728 грн. (+14%)

2023 год – 3137 грн. (+15%)

2024 год – 3921 грн. (+25%)

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Таким образом, за следующие три года прожиточный минимум должен вырасти в целом на 80%. Но даже при таких темпах он не догонит показатель реального прожиточного минимума.

Официальный и реальный минимумы – почему такая разница

Минсоцполитики регулярно рассчитывает показатель реального прожиточного минимума. И, хотя потребительская корзина, на основании которой ведутся такие подсчеты, давно устарела морально и не учитывает объективной ситуации,этот реальный прожиточный минимум все же больше напоминает ту величину, на которую сегодня можно прожить, ограничивая себя во всем.

В феврале 2021-го, по данным Минсоцполитики, реальный прожиточный минимум в Украине составлял 4083 грн, и это без учета обязательных коммунальных платежей. Если же учитывать коммуналку, прожиточный минимум уже сейчас в ценах февраля равен 4679 грн. А Минсоцполитики, напомним, обещает поднять официальный прожиточный минимум за три года только до 3921 грн.

То есть о том, чтобы официальный прожиточный минимум сравнялся с реальным, речь, похоже, уже не идет. По крайней мере, не в ближайшие 3 года.

На какие выплаты влияет прожиточный минимум

Cправедливости ради стоит отметить, что прожиточный минимум действительно планируется увеличивать больше, чем в предыдущие годы. Раньше его повышали только на размер инфляции. В 2021-м он должен опередить инфляцию примерно на 2%. Нацбанк прогнозирует на этот год инфляцию в 7%. На 2022-й и 2023 годы инфляция прогнозируется в размере 5%. Хотя прогнозы могут корректироваться, в зависимости от ситуации. А рост прожиточного минимума запланирован на уровне 14% и 15% соответственно. Это значит, что реальные доходы людей, получающих выплаты, основанные на прожиточном минимуме, вырастут на 10-11%.

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Что это за выплаты?

В настоящее время от прожиточного минимума рассчитывается несколько сотен различных показателей для зарплат и соцвыплат, налогов и штрафов. Однако, как уже рассказывал сайт "Сегодня", в парламенте готовится к рассмотрению законопроект, который должен "отвязать" большинство выплат и платежей от прожиточного минимума. Вместо этого введут ряд "базовых величин". Уже со следующего года могут появиться базовая величина для социальных выплат, базовая величина для денежных платежей и взысканий, базовая величина для административных сборов. Планируется, что в 2022 году эти величины будут соответствовать прожиточному минимуму, а затем могут изменяться независимо от показателя ПМ.

Как сообщает Минсоцполитики, те цифры, о которых сегодня идет речь, будут использоваться для расчета социальных выплат.

Таким образом, если предложенные Минсоцполитикой цифры лягут в основу закона о госбюджете на следующий год, в 2022-м украинцы будут получать, например, такие соцвыплаты:

минимальная пенсия – 2205 грн (+14% к ПМ на 1 декабря 2021 года для нетрудоспособных лиц и к минимальной пенсии):

– 2205 грн (+14% к ПМ на 1 декабря 2021 года для нетрудоспособных лиц и к минимальной пенсии): максимальная помощь одиноким матерям на детей до 6 лет – 2394 грн, от 6 до 18 лет – 2985 грн;

алименты от государства детям, чьи родители уклоняются от их уплаты – 1197 грн (дети до 6 лет) и 1492 грн (с 6 до 18-ти).

Наш перечень, конечно, далеко не полный.

Эксперты: социальные гарантии недостаточные, но на большее нет денег

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Юрист Станислав Батрин, руководитель проекта "Открытый суд", считает, что таким повышением государство не решает проблему прожиточного минимума.

"Все инициативы действующей власти, которые мы наблюдаем в последние годы, не направлены на решение вопроса справедливого прожиточного минимума для каждого. Что мы видим: государство стремится уменьшить степень своей ответственности и даже отказаться от большинства социальных гарантий. А для того, чтобы эти намерения не были такими очевидными, нам предлагают постоянные изменения в законы, отвлекая внимание от главного – на дискуссии без последствий", – говорит Станислав Батрин.

По мнению эксперта, необходимо полностью пересматривать качественные и количественные составляющие прожиточного минимума.

"Постоянные политические тезисы о повышении прожиточного минимума сами по себе лишены смысла, поскольку прожиточный минимум – это динамичная и качественная категория. Это не вопрос новых решений. По Конституции, государство должно обеспечить каждому достойный уровень жизни, что и является прожиточным минимумом. Поэтому следует заботиться не о математическом его повышении на 10-15%, а о полном и ценностном пересмотре", – говорит он.

Экономист Александр Охрименко также согласен с тем, что запланированное повышение прожиточного минимума недостаточное. Однако он констатирует: переход к реальному ПМ сейчас невозможен, потому что на это в бюджете попросту нет денег.

"У нас действительно прожиточный минимум очень заниженный и его действительно его нужно поднять. Но если поднять этот показатель очень существенно, соответственно, придется поднимать и пенсии. Потому что от прожиточного минимума зависят пенсии, соцвыплаты и т. д. А денег на это в бюджете нет. Даже если отвязать от прожиточного минимума другие выплаты, это не поможет. Например, если сейчас поднять одни только пенсии до уровня реального прожиточного минимума, минимальная пенсия должна будет составлять около 3500 грн, а средняя – порядка 5500 грн. Чтобы это сделать, нужно дополнительно влить в Пенсионный фонд Украины приблизительно такую же сумму, какую сейчас составляет весь его бюджет. Это нереально", – говорит экономист.

Правительство еще раньше обещало пересмотреть состав потребительской корзины, по которой рассчитывают величину прожиточного минимума. Подробности смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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