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Чернобыльцам повысили пенсии – сколько платят с августа-2021

3 августа 2021 6:00

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Решение о повышении пенсионных выплат для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС принимали "задним числом"

Пенсии чернобыльцам повысили

Пенсии чернобыльцам повысили / Фото: Getty Images, Укринформ

В августе значительно повысятся пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС. Также пенсионеры этой категории получат доплаты за июль. Дело в том, что поправки к законам, которые устанавливают новые минимальные размеры пенсий, были приняты только в середине июля. Но они предусматривают повышение пенсий "задним числом".

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Поэтому получится, что в августе пенсионеры-чернобыльцы, которым установлена инвалидность, получат повышенные пенсии за август и доплаты за июль, пишет сайт "Сегодня".

Новые размеры пенсий

Пенсии для лиц с инвалидностью, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС, повышаются на 80-200%. В частности:

  • для людей с I группой инвалидности – с 2780 до 6000 грн;
  • для людей с II группой инвалидности – с 2317,5 до 4800 грн;
  • для людей с III группой инвалидности – с 2039,4 до 3700 грн;
  • для детей с инвалидностью – с 1854 до 3700 грн.

Кроме того, повышается минимальная сумма общих социальных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Теперь государство будет выделять адресную помощь, если общая сумма выплат, включая надбавки и дополнительные пенсии, меньше таких размеров:

  • для людей с I группой инвалидности – 10 340,35 грн (было 5283,9 грн);
  • для людей с II группой инвалидности – 8272,28 грн (было 4727,7 грн);
  • для людей с III группой инвалидности – 6204,21 грн (было 4171,5 грн).

Эта "пороговая" сумма также повышается с 1 июля. То есть, в августе "чернобыльцы" получат повышенные доплаты за два месяца.

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Также повышаются "задним числом" пенсии для других лиц с инвалидностью.

Кроме того, сайт "Сегодня" разобрался, кому и когда ждать прибавки к пенсии в 2021 году.

Напомним, на доплаты за возраст смогут рассчитывать только те, у кого достаточно страхового стажа:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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