IKEA попрямувала на ринок зеленої енергетики

IKEA готується поставляти сонячну і вітрову енергію домогосподарствам. Колаж: "Сьогодні"

Домогосподарства Швеції зможуть купувати доступну поновлювану електроенергію з сонячних і вітряних електростанцій. Проект розпочне свою роботу з внутрішнього ринку Швеції вже в вересні 2021 року.

Про це заявила Ingka Group, власник більшості магазинів IKEA по всьому світу.

IKEA хоче створити найбільший рух за поновлюваними джерелами енергії по всьому світу, щоб разом боротися зі зміною клімату.

"Ми віримо, що майбутнє енергетики – за поновлюваними джерелами, і ми хочемо зробити електроенергію з стійких джерел більш доступною і доступною для всіх", – каже Ян Гардберг, менеджер по новому роздрібного бізнесу Ingka Group.

Клієнти зможуть відслідковувати споживання електроенергії через додаток. Ті, хто вже купили сонячні панелі в IKEA, також зможуть відстежувати власне виробництво в додатку і продавати електроенергію, яку вони самі не використовують.

Постачати електрику для підписки буде компанія Svea Solar – виробник сонячних панелей для IKEA. Вона буде купувати енергію на біржі Nord Pool і перепродувати без доплати. Передбачається, що клієнти, будуть платити фіксовану щомісячну плату і додатково змінну ставку в залежності від споживання.

Великі компанії переходять на зелену енергію

Інтернет-гігант Amazon знайшов постачальника зеленої енергії і уклав договір з французьким концерном TotalEnergies (до недавнього часу – Total). Обсяг договору – 474 МВт відновлюваної потужності в США і Європі. Крім того, партнери розраховують розширити свою співпрацю на Близькому Сході і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Також одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft знайшла постачальника зеленої електроенергії. Постачанням займеться найбільша енергетична компанія Данії Ørsted.Чістой електроенергією постачати Microsoft буде електростанція Old 300 в Техасі (США), що належить данській компанії. Обсяг інвестицій оцінюється в 400 млн доларів.

Раніше ми також писали: