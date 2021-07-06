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Так дешево еще не было. Зеленая энергия побила антирекорд по стоимости

6 июля 2021 13:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Электричество из некоторых типов возобновляемых источников оказалось дешевле традиционного "света"

Чистая энергия стала дешевле

Чистая энергия стала дешевле / Фото: Pixabay

Электроэнергия из возобновляемых источников стала дешевле, чем когда-либо. С 2009 по 2020 год стоимость электричества, произведенного с помощью солнечных электростанций, упала на 90%. В целом "свет" с наземных ветроэлектростанций и новейших солнечных электростанций оказался дешевле, чем у недавно построенных угольных станций.

Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенных Lazard Levelized Cost of Energy и Our World in Data, пишет Visualcapitalist.

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"Исторически возобновляемые источники энергии были дорогими, цены на них были неконкурентоспособными по сравнению с ископаемыми видами топлива. Однако за последнее десятилетие это изменилось", - говорится в материале.

В частности, стоимость 1 Мвт-ч, произведенного с помощью каменного угля, в 2020 году составила 112 долларов, а с помощью ветряной установки – 40 долларов. Новые ТЭЦ на газу производят 1 МВт-ч и вовсе за 175 долларов, а ядерная энергия подорожала до 163 долларов за 1 МВт-ч.

Тип

Стоимость в 2009 г. (долл./МВт-ч)

Стоимость в 2020 г. (долл./МВт-ч)Изменение стоимости
Солнечная фотоэлектрическая станцияВозобновляемый35937-90%
Наземная ветроэлектростанцияВозобновляемый13540-70%
Геотермальная электростанцияВозобновляемый7680+5%
Газ – ТЭЦНевозобновляемый275175-36%
Каменный уголь – ТЭЦНевозобновляемый111112+1%
Атомная электростанцияНевозобновляемый123163+33%

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Аналитики считают, что благодаря удешевлению производства возобновляемые источники станут лидировать на рынке уже в скором будущем. По их прогнозам, к 2050 году на зеленую энергетику будет приходиться более половины мирового производства электроэнергии. Доля мировой электроэнергии из возобновляемых источников уже выросла с 18% в 2009 году до почти 28% в 2020 году.

Напомним, в целом в ближайшие годы Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем климата. Для этого Еврокомиссия недавно учредила учредила 11 промышленных партнерств.

А о том, как работает первый в Украине промышленный пауэрбанк, узнавайте из видео:

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