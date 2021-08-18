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Сінгапурська компанія зібрала найбільшу морську підстанцію змінного струму

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
18 серпня, 19:10
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Нова найбільша в світі офшорна вітрова електростанція запрацює наступного року, а її потужність складатиме 1,4 ГВт
Сінгапурська компанія Semborp Marine завершила складання верхніх будов вітрової електростанції. Колаж - Сьогодні.
Сінгапурська компанія Semborp Marine завершила складання верхніх будов вітрової електростанції. Колаж - Сьогодні.

Сінгапурська компанія Semborp Marine завершила збірку верхніх частин вітрової електростанції, яка розташована в 50 милях від узбережжя Йоркшира в Північному морі.

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Офшорну вітряну електростанцію Hornsea Two введуть в експлуатацію в 2022 році і її потужність складатиме 1,4 ГВт, пише usm.media.

Конструкція є найбільшою морською підстанцією змінного струму, і разом з іншим блоком важить більше 10 200 тонн.

"Hornsea Two стане найбільшою в світі офшорною вітроелектростанцією і вже прокладає шлях для майбутніх проектів в галузі поновлюваних джерел енергії", – розповів Патрік Харнетт, старший програмний директор Orsted (компанія-власник ВЕС).

15 серпня вантаж з двома блоками покинув Сінгапур. Очікується, що підстанції прибудуть до Великої Британії до кінця вересня. Там вони будуть інтегровані в іншу частину ВЕС (вітрова електростанція), яку встановили ще в жовтні 2020 року.

Як працюють вітроелектростанції

На відміну від теплових електростанцій, для стабільної роботи яких потрібна велика кількість персоналу і безперебійні поставки палива, кожна ВЕС в обставинах, що склалися управляється лише однією людиною – начальником зміни станції. Швидкість вітру зростає з висотою. Тому вітрові електростанції будують на вершинах пагорбів або височин, а генератори встановлюють на баштах висотою 30-60 метрів.

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При будівництві вітрових електростанцій враховується вплив вітрогенераторів на навколишнє середовище. Закони, ухвалені у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах і Данії, обмежують рівень шуму від працюючої вітрової енергетичної установки до 45 дБ у денний час і до 35 дБ вночі. Сучасні вітрові електростанції припиняють роботу під час сезонного перельоту птахів.

Нагадаємо, Франція запланувала перехід на зелену енергію. Вітер і сонце замість мирного атома .

Крім того, вітроенергетика допоможе будувати мости. Незвичайний план розробили в Ірландії .

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