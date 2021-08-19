IKEA устремилась на рынок зеленой энергетики

IKEA готовится поставлять солнечную и ветровую энергию домохозяйствам. Коллаж : "Сегодня"

Домохозяйства Швеции смогут покупать доступную возобновляемую электроэнергию из солнечных и ветряных электростанций. Проект начнет свою работу с внутреннего рынка Швеции уже в сентябре 2021 года.

Об этом заявила Ingka Group, владелец большинства магазинов IKEA по всему миру.

IKEA планирует создать крупнейшее движение за возобновляемыми источниками энергии по всему миру, чтобы бороться с изменением климата.

"Мы верим, что будущее энергетики – за возобновляемыми источниками, и мы хотим сделать электроэнергию из устойчивых источников более доступной и доступной для всех", – говорит Ян Гардберг, менеджер по новому розничному бизнесу Ingka Group.

Клиенты смогут отслеживать потребление электроэнергии через приложение. Те, кто уже купили солнечные панели в IKEA, также смогут отслеживать собственное производство в приложении и продавать электроэнергию, которую они сами не используют.

Поставлять электричество для подписки будет компания Svea Solar — производитель солнечных панелей для IKEA. Она будет покупать энергию на бирже Nord Pool и перепродавать без доплаты. Предполагается, что клиенты, будут платить фиксированную ежемесячную плату и дополнительно переменную ставку в зависимости от потребления.

Крупные компании переходят на зеленую энергию

Интернет-гигант Amazon нашел поставщика зеленой энергии и заключил договор с французским концерном TotalEnergies (до недавнего времени – Total). Объем договора – 474 МВт возобновляемой мощности в США и Европе. Кроме того, партнеры рассчитывают расширить свое сотрудничество на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения Microsoft нашла поставщика зеленой электроэнергии. Поставкой займется крупнейшая энергетическая компания Дании Ørsted.Чистой электроэнергией снабжать Microsoft будет электростанция Old 300 в Техасе (США), принадлежащая датской компании. Объем инвестиций оценивается в 400 млн долларов.

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