Євро активно росте, а ціни на бензин можуть впасти – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Ціни на бензин знизили. Колаж: "Сьогодні"

Євро активно дорожчає другий день поспіль, список оподатковуваних авто може зрости з 2022 року, Кабмін зобов'язав АЗС переглянути ціни на бензин, банківський гігант Citigroup планує торгувати біткоіном, а гроші на субсидії закінчуються.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини четверга, 26 серпня.

Євро росте швидше, ніж долар

У четвер, 26 серпня, за даними НБУ, курс долара незначно виріс – на три копійки (до 26,70 грн) у порівнянні з попереднім банківським днем. А вартість євро підскочила на 21 копійку – до 31,34 грн.

Згідно з розрахунками Національного банку на 27 серпня, вартість долара виросте на 7 копійок. Євро продовжить дорожчати. У п'ятницю іноземна валюта підскочить в ціні на 17 копійок.

Долар розвернувся до зростання / Фото: Getty Images

Список оподатковуваних авто можуть розширити

Кабінет міністрів планує розширити список автомобілів, на які буде поширюватися податок. За розроблений урядом законопроєкт №5600 вже проголосували депутати Верховної Ради. Щоправда, поки що тільки в першому читанні.

На даному етапі податки мають платити тільки ті власники авто, ціни на які перевищують 375 мінімальних зарплат або 2,2 мільйона гривень. Надалі це торкнеться і тих, хто купив машину за 1,2 мільйона гривень і більше.

Список машин, на яких поширюється податок, можуть розширити. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Ціни на бензин можуть впасти

Міністерство економіки переглянуло граничні ціни на бензинвідповідно до формули "Роттердам+", зобов'язавши всі АЗС знизити ціни на А-95 на 1,15 грн/л. Про це свідчать дані Мінекономіки.

Реклама

Ціни на дизпальне уряд зобов'язав знизити на 53 коп/л. З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС наприкінці серпня не має перевищувати 30,53 грн/літр, на дизпальне – 28,11 грн/літр.

АЗС можуть переглянути ціни на бензин. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Банківський гігант Citigroup планує торгувати біткоіном

Американський фінансовий гігант Citigroup планує почати торги ф'ючерсами на біткоінна Чиказькій товарній біржі (CME). Про це йдеться в матеріалі CoinDesk, який посилається на свої анонімні джерела.

У червні банк оголосив про створення спеціального підрозділу, який займатиметься криптовалютою і блокчейном. Ця група Digital Assets Group увійшла до підрозділу з управління активами Citi Global Wealth Investment.

Американський банківський гігант Citigroup планує почати торгівлю біткоіном / Фото: Pixabay

Гроші на субсидії закінчуються

Фінансування субсидій у жовтні і листопаді найбільш критичне і потребує коректив у держбюджеті на 2021 рік. Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на міністра фінансів Сергія Марченка.

Однак часу на корекцію держбюджету досить і уряд готовий виділити гроші. За словами Марченка, аналіз і висновки мають бути зроблені вже після опалювального сезону.