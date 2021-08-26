Евро активно растет, а цены на бензин могут упасть – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Цены на бензин снизили. Коллаж: "Сегодня"

Евро активно дорожает второй день подряд, список налогооблагаемых авто может увеличиться с 2022 года, Кабмин обязал АЗС пересмотреть цены на бензин, банковский гигант Citigroup планирует торговать биткоином, а деньги на субсидии заканчиваются.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости четверга, 26 августа.

Евро растет быстрее, чем доллар

В четверг, 26 августа, по данным НБУ, курс доллара незначительно вырос – на три копейки (до 26,70 грн) по сравнению с предыдущим банковским днем. А стоимость евро подскочила на 21 копейку – до 31,34 грн.

Согласно расчетам Национального банка на 27 августа, стоимость доллара вырастет на 7 копеек. Евро продолжит дорожать. В пятницу иностранная валюта подскочит в цене на 17 копеек.

Доллар развернулся к росту / Фото: Getty Images

Список налогооблагаемых авто могут расширить

Кабинет министров планирует расширить список автомобилей, на которые будет распространятся налог. За разработанный правительством законопроект №5600 уже проголосовали депутаты Верховной Рады. Правда, пока что только в первом чтении.

На данном этапе налоги должны платить только те собственники авто, цены на которые превышают 375 минимальных зарплат или 2,2 миллиона гривен. В дальнейшем это коснется и тех, кто купил машину за 1,2 миллиона гривен и более.

Список машин, на которых распространяется налог, могут расширить. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Цены на бензин могут упасть

Министерство экономики пересмотрело предельные цены на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+", обязав все АЗС снизить цены на А-95 на 1,15 грн/л. Об этом свидетельствуют данные Минэкономики.

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Цены на дизтопливо правительство обязало снизить на 53 коп/л. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в конце августа не должна превышать 30,53 грн/литр, на дизтоплива – 28,11 грн/литр.

АЗС могут пересмотреть цены на бензин. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

Банковский гигант Citigroup планирует торговать биткоином

Американский финансовый гигант Citigroup планирует начать торги фьючерсами на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME). Об этом говорится в материале CoinDesk, который ссылается на свои анонимные источники.

В июне банк объявил о создании специального подразделения, которое будет заниматься криптовалютами и блокчейном. Эта группа Digital Assets Group вошла в подразделение по управлению активами Citi Global Wealth Investment.

Американский банковский гигант Citigroup планирует начать торговлю биткоином / Фото: Pixabay

Деньги на субсидии заканчиваются

Финансирование субсидий в октябре и ноябре наиболее критическое и нуждается в коррективе в госбюджете на 2021 год. Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на министра финансов Сергея Марченко.

Однако времени на коррекцию госбюджета достаточно и правительство готово выделить деньги. По словам Марченко, анализ и выводы должны быть сделаны уже после отопительного сезона.