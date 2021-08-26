Банковский гигант Citigroup начнет торговлю биткоином – СМИ

Сейчас Citi набирает специалистов по криптовалюте в лондонское подразделение

Американский банковский гигант Citigroup планирует начать торговлю биткоином / Фото: Pixabay

Американский финансовый гигант Citigroup планирует начать торги фьючерсами на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME). Об этом говорится в материале CoinDesk, который ссылается на свои анонимные источники.

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Согласно информации, Citigroup ждет одобрения финансовых регуляторов.

В июне банк объявил о создании специального подразделения, которое будет заниматься криптовалютами и блокчейном. Эта группа Digital Assets Group вошла в подразделение по управлению активами Citi Global Wealth Investment.

Сейчас Citi набирает специалистов по криптовалюте в подразделение в Лондоне. Однако сначала компания получит лицензию на торговлю фьючерсами на биткоин на CME, а уже потом – биржевыми нотами ETN, говорят источники издания.

"На данный момент мы рассматриваем фьючерсы для некоторых из наших институциональных клиентов", — цитирует CoinDesk своего собеседника из Citigroup.

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Спрос клиентов компании на первую криптовалюту вырос на фоне скачка ее цены до 50 тысяч долларов. В ответственном хранении банка активов на 23,7 триллиона долларов.

Летом 2021 года в США крупные банки выходят на крипторынок:

В июне Goldman Sachs заключил партнерство с Galaxy Digital, чтобы больше торговать фьючерсами на биткоин. Это был первый случай, когда компания использовала услуги контрагента для работы с криптовалютой.

заключил партнерство с Galaxy Digital, чтобы больше торговать фьючерсами на биткоин. Это был первый случай, когда компания использовала услуги контрагента для работы с криптовалютой. В июле некоторые клиенты Bank of America получили доступ к торгам криптовалютными фьючерсами.

Фейерверк на рынке криптовалют

Самая популярная в мире криптовалюта до конца года может подорожать на 300% и обновить исторический максимум. Так считает криптоаналитик Ларк Дэвис.

"В конце года мы увидим настоящий фейерверк на рынке криптовалют. Мы не собираемся получить 700% рост биткоина, но, возможно, мы получим еще 100%, 200% или даже 300% рост", – сказал Дэвис.

В случае 300% роста капитализация биткоина достигнет 5 триллионов долларов. Несмотря на то, что в последнее время криптовалюты росли в цене, сейчас они подешевели.

Прогнозы экспертов

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Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тысяч долларов. По его словам, Bitcoin станет цифровым "золотом".

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский говорит, что биткоину мешает развиваться регулярная неопределенность. После кризиса, произошедшего в 2008 году, банки начали "спасать" экономику не только путем понижения ставок, но и выкупом ценных бумаг с рынка за счет насыщения финансовой системы ликвидностью, считает аналитик.

Напомним, настоящим создателем биткоина, скрывающимся за псевдонимом Сатоси Накамото, может оказаться программист Хэл Финни. К такому выводу пришел главный аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

Тем временем японская криптовалютная биржа Liquid сообщила о взломе кошельков. Специалисты подсчитали, что хакеры вывели цифровые активы на сумму более 80 млн долларов.