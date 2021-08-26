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Деньги на субсидии заканчиваются – что предпримет Минфин

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
26 августа, 06:00
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Октябрь и ноябрь – самые критические для финансирования
Октябрь и ноябрь - критические для финансирования субсидий. Коллаж "Сегодня"
Октябрь и ноябрь - критические для финансирования субсидий. Коллаж "Сегодня" / Фото: УНИАН, Сегодня

Финансирование субсидий в октябре и ноябре наиболее критическое и нуждается в коррективе в госбюджете на 2021 год. Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на министра финансов Сергея Марченко.

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"Да, финансирование субсидий один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год", – заявил глава ведомства.

Хватит ли денег

Как известно, субсидии украинцы получают спустя месяц, поэтому декабрьские выплаты получат в январе 2022 года. Остается октябрь и ноябрь 2021 года.

"Финансирование субсидий на этот период наиболее критическое, и мы сейчас думаем, как этот вопрос снять", – сказал глава Минфина.

Времени на коррекцию госбюджета достаточно, и правительство готово выделить деньги, утверждает Марченко. По его словам, анализ и выводы должны быть сделаны уже после отопительного сезона.

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"Но правительство готово выделить средства, это не является проблемой. Учитывая перевыполнение бюджета, я не считаю это проблемой. Средств на субсидии хватит всем, у кого на это есть право", – отметил министр финансов.

Новое постановление о субсидиях

С началом карантина в 2020 году социальные нормы, на которые начисляют субсидию, увеличили по всей территории страны. Теперь такая льгота будет доступна только в регионах "красной зоны".

Ранее, чтобы получить субсидию, нужно было зарабатывать меньше половины от средней зарплаты по Киеву или одной пятой от средней зарплаты в областных центрах – эту норму для всех отменили.

Теперь жители регионов, которые после 1 октября окажутся в "красной зоне" карантина, получат 50% увеличение социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для получения субсидий. Для всех остальных "карантинные нормы" субсидий будут отменены.

Обновленные в мае правила выдачи субсидий предполагают, что все получатели должны оформить помощь заново. По состоянию на начало августа субсидии были назначены более 2,3 млн семей, из них 1,9 млн – в автоматическом режиме.

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В прошлом отопительном сезоне субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали около 3 млн домохозяйств. То есть, почти 80% прошлогодних субсидиантов помощь уже назначена. Остальные получат назначения с началом отопительного сезона, когда возрастет потребность в государственной поддержке.

Перечень причин, из-за которых можно забыть о субсидии, остался без изменений:

  1. Общая площадь жилья превышает 120 кв. м в многоквартирном доме или 230 кв. м в индивидуальном доме;
  2. Есть авто, которому менее пяти лет с даты выпуска, или два и более автомобиля, которым нет 15 лет с даты выпуска;
  3. В течение последнего года куплена квартира, земельный участок, автомобиль (кроме мопеда или прицепа) или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более;
  4. Есть банковский депозит в сумме более 100 тыс. грн;
  5. В течение года была продажа или покупка иностранной валюты и/или банковских металлов более чем на 50 тыс. грн;
  6. Задекларировано отсутствие дохода, но при этом человек находился за границей более 60 дней (исключения: пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком);
  7. Есть задолженность по оплате услуг ЖКХ или алиментов более чем за три месяца;
  8. Не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;
  9. Нет доходов, при этом человек нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.

Ранее Марченко заявлял, что в госбюджете на 2021 год на субсидии предусмотрены 35,2 миллиарда гривен. По состоянию на 4 августа направлено 31,4 миллиарда гривен (88,5% от годового плана).

Напомним, уже осенью 2021 года может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.

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