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Евро продолжает активно расти – курс НБУ

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
26 августа, 16:00
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Национальный банк обнародовал стоимость доллара и евро к гривне на 27 августа
Евро продолжает расти. Коллаж "Сегодня"
Евро продолжает расти. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 27 августа:

26.0827.08Изменение
1 доллар США26,70 грн26,77 грн+0,07
1 евро31,34 грн31,51 грн+ 0,17
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По сравнению со значениями 26 августа курс доллара подорожал на 7 копеек. Евро же подорожал на 17 копеек, по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, украинцы продолжают скупать наличную валюту, хотя еще три недели назад ее продавали.

Перед выходными эксперты предсказывали, что предстоящая неделя ожидается еще более спокойной, чем уходящая, так как из-за праздников рабочих дней всего три.

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