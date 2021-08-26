Евро продолжает активно расти – курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 27 августа:
|26.08
|27.08
|Изменение
|1 доллар США
|26,70 грн
|26,77 грн
|+0,07
|1 евро
|31,34 грн
|31,51 грн
|+ 0,17
По сравнению со значениями 26 августа курс доллара подорожал на 7 копеек. Евро же подорожал на 17 копеек, по сравнению с предыдущим банковским днем.
Как менялся курс доллара
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Напомним, украинцы продолжают скупать наличную валюту, хотя еще три недели назад ее продавали.
Перед выходными эксперты предсказывали, что предстоящая неделя ожидается еще более спокойной, чем уходящая, так как из-за праздников рабочих дней всего три.