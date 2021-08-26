Банківський гігант Citigroup почне торгівлю біткоіном – ЗМІ

Зараз Citi набирає фахівців з криптовалюти в лондонський підрозділ

Американський банківський гігант Citigroup планує почати торгівлю біткоіном / Фото: Pixabay

Американський фінансовий гігант Citigroupпланує почати торги ф'ючерсами на біткоін на Чиказькій товарній біржі (CME). Про це йдеться в матеріалі CoinDesk, який посилається на свої анонімні джерела.

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Згідно з інформацією, Citigroup чекає схвалення фінансових регуляторів.

У червні банк оголосив про створення спеціального підрозділу, який буде займатися криптовалютою та блокчейном. Ця група Digital Assets Group увійшла до підрозділу з управління активами Citi Global Wealth Investment.

Зараз Citi набирає фахівців з криптовалюти в підрозділ в Лондоні. Однак спочатку компанія отримає ліцензію на торгівлю ф'ючерсами на біткоін на CME, а вже потім – біржовими нотами ETN, кажуть джерела видання.

"На цей момент ми розглядаємо ф'ючерси для деяких з наших інституційних клієнтів", – цитує CoinDesk свого співрозмовника з Citigroup.

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Попит клієнтів компанії на першу криптовалюту виріс на тлі стрибка її ціни до 50 тисяч доларів. У відповідальному зберіганні банку активів на 23,7 трильйона доларів.

Влітку 2021 року в США великі банки виходять на кріпторинок:

У червні Goldman Sachs уклав партнерство з Galaxy Digital, щоб більше торгувати ф'ючерсами на біткоіни. Це був перший випадок, коли компанія використовувала послуги контрагента для роботи з криптовалютою.

уклав партнерство з Galaxy Digital, щоб більше торгувати ф'ючерсами на біткоіни. Це був перший випадок, коли компанія використовувала послуги контрагента для роботи з криптовалютою. У липні деякі клієнти Bank of America отримали доступ до торгів кріптовалютними ф'ючерсами.

Феєрверк на ринку криптовалюти

Найпопулярніша у світі криптовалюта до кінця року може подорожчати на 300%і оновити історичний максимум. Так вважає криптоаналитик Ларк Девіс.

"В кінці року ми побачимо справжній феєрверк на ринку криптовалют. Ми не збираємося отримати 700% зростання біткоіна, але, можливо, ми отримаємо ще 100%, 200% або навіть 300% зростання", – сказав Девіс.

У разі 300% зростання капіталізації біткоіна досягне 5 трильйонів доларів. Незважаючи на те, що останнім часом криптовалюта росла в ціні, зараз вона подешевшала.

Прогнози експертів

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Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що у біткоіна є потенціалдосягти 100 тисяч доларів. За його словами, Bitcoin стане цифровим "золотом".

Керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський говорить, що біткоіну заважає розвиватися регулярна невизначеність. Після кризи, що виникла в 2008 році, банки почали "рятувати" економіку не тільки шляхом зниження ставок, а й викупом цінних паперів з ринку за рахунок насичення фінансової системи ліквідністю, вважає аналітик.

Нагадаємо, справжнім творцем біткоіна, що ховається за псевдонімом Сатосі Накамото, може виявитися програміст Хел Фінні. До такого висновку прийшов головний аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

Тим часом японська криптовалютна біржа Liquid повідомила про злом гаманців. Фахівці підрахували, що хакери вивели цифрові активи на суму понад 80 млн доларів.